時代雜誌悼念新冠疫情死者　911事件後再現黑邊封面

這是時代雜誌（TIME）創刊97年來第2度採用黑邊封面。這份週刊上次捨棄招牌紅邊、改採黑邊封面，是19年前911恐怖攻擊事件後，封面呈現紐約世貿雙子星大樓遭客機撞擊倒塌前的照片。
根據約翰霍普金斯大學（Johns HopkinsUniversity）統計，全美至少19萬2792人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）。依目前每天約1000人病故推算，最新一期時代雜誌21日出刊前後，全美染疫喪命人數將達到20萬。
時代雜誌總編輯費森塔爾（Edward Felsenthal）撰文說明封面設計理念指出，全美20萬人因2019冠狀病毒疾病而死，不僅是全球最多，以人均死亡率衡量，也排在全球第13。
費森塔爾提到，3月紐約疫情惡化時，他的同事孟祥悅（Kat Moon）決定移居兒時故鄉台北。台灣雖接近疫情發源地中國，卻展現全球數一數二亮眼的防疫成果，成功到8月可在台北小巨蛋舉辦萬人演唱會。
一名讀者在推特發文：「看看美國的現況，在疫情限制下辦大型演唱會，彷彿像發生在另一個星球的事。」
為迎接費森塔爾筆下的「殘忍里程碑」，時代雜誌委託藝術家馬夫魯迪斯（John Mavroudis）操刀設計封面。他參考約翰霍普金斯大學數據，手寫2月29日至9月8日美國每天死於2019冠狀病毒疾病的人數，密密麻麻的日期與死亡人數中央浮現阿拉伯數字20萬。
馬夫魯迪斯說：「我真的很希望這封面能警醒對這場災難感到麻木的人。」
時代雜誌創意總監派恩（D.W. Pine）隨後將這幅圖樣置於黑色邊框中央，成就時代雜誌創刊以來第2次、也是911事件以來首個黑邊封面。
這期時代雜誌封面故事完整標題為「COVID-19已奪走全美近20萬條人命，美國還要失去多少人命才能領悟？」文章試圖說明美國各層級政府與各黨派處置失當，科學家、媒體與一般專家互不信任，以及講究個人主義的文化態度，如何產生漏洞百出的防疫體系。（編輯：馮昭）1090912