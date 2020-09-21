中國官媒痛批美方搞壞關係　又稱「無意挑戰、取代美國」

美中關係持續緊張，面對國際社會對新疆、香港人權議題的關切，以及美台關係提升，中國官方多次強硬反駁、警告，甚至威脅捷克參議院長率團訪台，將付出「沈重代價」。中國官方媒體《人民日報》20 日發表評論稱，「中國無意挑戰或取代美國，無意與美國全面對抗」，中國對美中關係的立場一以貫之：不衝突、不對抗、互相尊重、合作共贏，但又強調中國不會「吞下損害核心利益的苦果」。





▲「人民日報鐘聲：中方對中美關係的立場一以貫之」。（圖／翻攝自人民日報）

▲美國要求中國關閉駐休士頓總領館，中國隨即要求美方關閉駐成都總領館，作為報復。（圖／翻攝自央視新聞影片）