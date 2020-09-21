中國官媒痛批美方搞壞關係　又稱「無意挑戰、取代美國」

美中關係持續緊張，面對國際社會對新疆、香港人權議題的關切，以及美台關係提升，中國官方多次強硬反駁、警告，甚至威脅捷克參議院長率團訪台，將付出「沈重代價」。中國官方媒體《人民日報》20 日發表評論稱，「中國無意挑戰或取代美國，無意與美國全面對抗」，中國對美中關係的立場一以貫之：不衝突、不對抗、互相尊重、合作共贏，但又強調中國不會「吞下損害核心利益的苦果」。
中國官媒《人民日報》20 發表的評論為「人民日報鐘聲：中方對中美關係的立場一以貫之」，文章指責美國政客出於冷戰思維和意識形態偏見，阻礙中國發展、中美交往，但中國堅定站在「歷史正確的一邊」，彰顯維護國家主權、捍衛國際公平正義的決心和意志。
美中近期在東海、南海存在矛盾，原因為中國聲稱的「九段線」佔據南海約 8 成的海域，隨著中國在南海諸島的軍事化行動增加，引起周邊國家擔憂航行自由（ FON ）受到影響，2013 年菲律賓控訴中國違背《聯合國海洋公約》，2016 年海牙國際仲裁法庭判定中國「九段線」違法，但中國拒絕接受、承認判決。
今年 7 月美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）發表聲明，譴責中國以「霸凌」的方式控制南海，美國首次在南海議題上公開表明立場，直言中國的行動違法。美國官方表示，將會以非軍事方式支持南海周邊各國。
《人民日報》評論，中美關係惡化「完全是美方一手造成」，包括抹黑中國共產黨、政治制度，以「國家安全」為由打壓中國企業，變相大量驅逐中方媒體記者、任意拘留獲盤查中國在美留學人員，評論引用前美國外交官、前總統尼克森訪中時的翻譯官傅立民（ Chas Freeman ）的言論，批評美國是在開歷史倒車「給中國下絆子、上銬子」達到維持美國超然地位的目的。
美國近期多次指控中國從事間諜活動，竊取商業機密、關鍵技術，將外交領事館當作間諜的「避風港」，雙方因此在 7 月相繼關閉休士頓、成都的總領館。聯邦調查局（ FBI ）局長瑞伊（ Christopher Wray ）在眾議院作證，指中國竊盜知識產權的行為已威脅到國家經濟安全，FBI 大約每 10 個小時就會展開新個案，針對中國進行反情報調查。
《人民日報》評論，全球化時代，國與國之間應該用戰略互信尋求共贏，而不是用戰略威脅互相鉗制，這是國際社會普遍共識，指中國面對外部壓力從沒有「低過頭、彎過腰」，並以歷史佐證，70 年前（韓戰）美軍打到鴨綠江邊，一窮二白的新中國不畏強敵、保家衛國；30 年前美國對中國進行大規模制裁，但中國仍在原則上毫不妥協。
1989 年六四天安門事件震驚國際社會，美國當時宣佈，停止高層和官方的交流，禁止出售武器給中國，並實施多項經濟制裁，西方國家呼籲中國在政治經濟領域進行進一步的改革，並持續關注中國人權議題。
《人民日報》稱，這些歷史事件是中國用實際行動表明「中國度量是夠大的，這點小風波吹不倒我們」，中國「抵抗制裁是夠格的」。對美國的行徑，中方多次公開闡明原則立場，已經並將繼續作出必要回應：中國無意挑戰或取代美國，無意與美國全面對抗，但中國絕不會吞下損害自身核心利益的苦果。
中國對美政策一以貫之，致力於同美方發展不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的關係，從來不會主動挑起事端，始終保持最大限度克制。《人民日報》認為，從歷史和現實來看，只要堅定不移走中國特色社會主義道路，永遠把國家和民族的前途命運掌握在自己手中，就不會被任何外部勢力所壓倒。中國不懼任何極限施壓，願意以談促和，也敢於以戰止戰，呼籲美國建立客觀理智地對華認知，採取有利於雙邊關係重回正軌的行動。
美國總統大選即將於 11 月舉行，兩大黨候選人的對中政策都轉向強硬。川普發動美中貿易戰，對華為實施制裁，並在近期要求 TikTok 出售在美業務，可見其在經貿上對中國的立場；拜登的幕僚則指出，拜登陣營和川普政府一樣，都將中國視為「破壞性競爭對手」。《華爾街時報》曾分析，明年 1 月白宮內不論是拜登還是川普，美中之間仍會持續激烈摩擦。