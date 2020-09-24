聯大演說交鋒未歇　習近平：搞單邊主義必失人心

（中央社台北23日電）中國國家主席習近平與美國總統川普22日在聯合國大會總辯論的言詞交鋒未歇。習近平今晚與聯合國秘書長視訊會晤時，又稱安理會常任理事國要作表率，「搞單邊主義和霸權必失人心」。
據官媒人民日報app（應用程式）報導，習近平23日晚間與聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）視訊會晤時，先是強調中國作為聯合國安全理事會常任理事國，將堅定支持聯合國在國際事務中發揮核心作用與聯合國工作。
他接著提到，疫情催生了不少新問題，但歸結起來，還是離不開和平與發展問題。聯合國安理會要發揮集體安全機制作用，常任理事國要作表率。「搞單邊主義和霸權必失人心」。
習近平又說，疫情也放大了全球治理體系中「不適應、不匹配」問題。各方應該思考如何加以完善，「而不是推倒重來，另搞一套」。
他並稱，世界上只有一個體系，就是以聯合國為核心的國際體系；只有一套規則，就是以聯合國憲章為基礎的國際關係基本準則。
習近平聲稱，「中國從不搞意識形態對抗，從不主張脫鉤，從不想稱王稱霸」，但也不會坐視「國家主權、民族尊嚴、發展空間」受損，會堅定維護自身正當權益，維護國際公平正義。
報導並引述古特瑞斯稱，當前世界面臨疫情、氣候變化等諸多危機和挑戰，更加需要多邊主義，更加需要國際合作以及強有力的聯合國。
他還說，感謝中國一貫給予多邊主義和聯合國堅定支持。有了中國的支持，聯合國才能夠更好地履行職責。
第75屆聯合國大會總辯論22日登場，川普（DonaldTrump）與習近平透過視訊發表演說，以疫情、碳排放及搞霸權、單邊主義等議題相互攻擊暗諷。
川普在會中直指中國導致疫情擴散全球；習近平則不點名還擊，指「單邊主義沒有出路」，並呼籲聯合國要「主持公道」，「不能誰的拳頭大就聽誰的」。（編輯：繆宗翰）1090923