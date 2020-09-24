美參議員：北京可能遲早動武　得提高犯台代價

（中央社記者徐薇婷華盛頓23日專電）中國侵略野心日益增長，美國共和黨籍參議員盧比歐今天表示，若有必要中國遲早會對台灣動武，美國該做的不是助台在軍事爭端中取得勝利，而是讓台灣有能力提高北京進犯的代價。



