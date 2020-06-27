房市／五招實用小技巧　杯子汙漬OUT！

杯子用久了之後，不管是玻璃杯或是馬克杯，就容易會在杯口、杯底、杯壁等部位產生茶垢、水漬附著在上面，不僅影響美觀，還會滋生細菌對健康造成影響，信義居家整理出一些除垢小妙招，讓杯子可以變回跟全新的一樣。針對玻璃杯或是馬克杯上的茶垢、咖啡垢，信義居家建議，可以先將杯子用清水洗乾淨後，抹一點粗鹽在汙垢上，再用海綿在汙垢上方來回刷拭，或是將杯子沾濕後，把牙膏擠在杯子的汙垢上，稍等幾分鐘後再用抹布旋轉擦拭，這兩種方法都可清除大多數的汙垢。若是碰上上述方法都無法清乾淨的陳年老垢時，則可以使用檸檬或橘子等柑橘類的果皮，沾取少許的醋，來回擦拭杯子上的汙垢就可以輕易清除了。而鋁杯使用後杯內產生的水垢，則只要將馬鈴薯皮及鋁杯加上適量的清水，放入鍋中加熱煮沸後，稍微冷卻一下再刷洗，就可以很輕易地將附在茶杯底下的汙垢清洗乾淨了；也能在杯內裝滿濃鹽水，再滴上一些醋，泡一個晚上，隔天再用刷子刷洗，也能將杯中的水垢洗淨。最後對於一些瓶口較窄、不易清洗到底部的杯子，信義居家表示，可放入碎蛋殼、熱水與適量的食用醋，蓋起瓶口後緩慢上下搖晃，再用清水及刷子沖洗幾遍即可就可以輕鬆的解決這個問題。若家中沒有刷子，信義居家建議可以拿使用過的塑膠牙刷，在蠟燭上烤幾分鐘，待稍微冷卻再用鉗子將牙刷頭往外彎，冷卻變硬後就可以用來清理茶杯底部或花瓶底部等不能用手刷到的地方。