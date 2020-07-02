房市／置產儲蓄風浪起「返台鮭魚」　熱衷高雄蛋黃區

新冠肺炎疫情衝擊房市，但隨疫情趨緩，買氣漸漸回籠，其中，長年在國外工作，僅近期因疫情返台短居者，考量股市不穩定，寧願將資金投入房地產，因此對於在市中心置產的意願增高。專家分析，「返台鮭魚」們偏好保守型投資，相對於發展需耗時較久的蛋白區，認為蛋黃區的未來性更穩當，因此如高雄後火車站一帶，即便當地透天店面行情近年明顯上漲，這類買家仍願出手。高雄市今年以來交易熱度集中於蛋白區，但今年6月卻是三民區和苓雅區等蛋黃區成長明顯，據高雄市政府地政局公布數據，苓雅區交易棟數288棟，較去年同期成長27%；三民區交易棟數451棟，年增率增加12%。信義房屋後驛店專案經理段展綦觀察，三民區之所以近期交易熱絡，主要是疫情期間，不少原本在國外工作者返台短居，考量國內外股市不穩定，台灣的房地產是風險較低的標的物，因此選擇在房價基期較低的高雄尋覓，「不用花太多錢就能買到良好的置產標的」。段展綦說，這類買家認為，外圍蛋白區需較久時間才能發展成熟，三民區等蛋黃區既是保值性高的市中心，鐵路地下化、車站翻新、道路貫通等建設也都「正在施工」，相對有感之下，更加吸引他們出手。以高雄後火車站一帶為例，2017年至今，住宅型透天每年每坪約漲3至5萬，原房價基期較低的大連街、吉林街後段店面型透天，每坪也從55至60萬，漲到如今70至80萬，這類買家仍願意在高點出手，就是看中當地的未來發展性。若是買住宅產品，三民區的河堤社區、鼓山區的農16、美術館等，都是首選。至於苓雅區，信義房屋文化店專員許昊暐則說，由於武廟商圈一帶近期有許多新建案推出，應是整體交易移轉棟數成長的主因。