教育部聲明無另立紓困方案　將從助學機制上強化學生照顧

針對媒體報導教育部將規畫擴大學生紓困方案，教育部今（23）日表示，經召開說明會徵詢學校意見後，考量各大專校院自開學起即已針對受疫情影響學生啟動助學機制，提供更及時完善的各項助學金及生活輔導，教育部會與學校在這套既有的助學機制上，持續協助更多學生，因此認為應無另立紓困方案之準備。有媒體報導教育部擬提供紓困金給受疫情影響的大學生，將針對學生本人因疫情而非自願離職失業，或者學生家人因減班放無薪假而發生影響生計的情況。為此，教育部早前向媒體表示，已召開兩場說明會向校方徵詢意見，但目前仍在彙整資訊進行調整，等計畫確定後會再對外發布。而今日教育部也發出新聞稿表示，為協助家庭經濟收入受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響的學生，已於今年2月21日發布新聞稿並通函各大專校院，應視學生個案情形與需求啟動助學措施，如依「大專校院弱勢學生助學計畫」提供緊急紓困助學金，或透過「高等教育深耕計畫就學協助機制」就學輔導及獎助學金；另協請學校提供如急難救助、學雜費分期付款等機制，攜手學生共渡難關。此外，就學貸款還款青年如受疫情影響，也可申請緩繳本金，降低負擔。教育部進一步指出，對於各大專校院在開學以來啟動學生緊急紓困所支出的費用，以及未來持續辦理所投入的經費，會全力協助學校。像是在4月15日及5月22日已啟動兩波對大專校院的紓困，補助「減收未能返臺境外生之彈性學雜費」、「實施校園防疫工作」、「向民間承租境外生宿舍之收支缺口」、「學校對不動產出租或委外廠商給予租金減收」等措施，減緩學校辦學壓力。