新北市無照肇事案數最多　這年齡層死亡率最高

台北區監理所今（26）日發表道路交通安全督導會報，根據交通部統計資料顯示，新北市近3年無照駕駛違規案件有14萬696件，占違規總案件比例達7.84%，其中以機車無照駕駛12萬4871件最多，占比高達88.75%。年齡分析以18至24歲占所有年齡層32.3%最多，在事故30日內死亡人數中，則是未滿18歲最高，尤其在去年度的增加幅度最高，且累犯多。新北市今進行道路交通安全督導會報，台北區監理所表示，近3年列管無照駕駛違規件數，以行政區域統計，總計有14萬696件無照駕駛案件，最多的地區在板橋，其次依序為新莊、三重、中和、蘆洲、新店、林口、三峽、樹林；以路段排名，土城、板橋、中和各有2路段進榜，分別為新莊中正路1992件最多，再來是土城中央路1413件，第三則是板橋四川路1309件，其他路段依序是三重三和路、新店安康路、中和景平路、土城金城路、中和中山路、林口明志路、板橋大觀路。新北市長侯友宜指出，除了18歲至24歲無照駕事者最多外，65歲高齡者位居第二，為了降低意外事故的發生，台北區監理所與新北市政府跨機關合作，針對高事故行政區域辦理交通安全宣導，對高違規地區加強執法攔查，要讓肇事路段違規案件數下降，另外還要鼓勵滿18歲者報名駕訓班，導正駕駛觀念。台北區監理所表示，交通部於2019年補助新北1600個名額，提供駕駛人在機車駕訓班完成學科6小時及術科10小時訓練並考取駕照後，可以獲得1000元補助。今年再加碼，人數增加到2200個名額，金額提高到1300元，只要於今年11月底前考取，都有機會享有補助，目前參與補助方案的駕訓班共有共有5家，分別是板橋龍一、新店大新店、淡水淡大、樹林太順及樹林飛龍。