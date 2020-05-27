何超瓊堅持送別男星 破除扶靈禁忌之說

賭王何鴻燊近日逝世，享壽98歲，引起各界的討論與關心。在眾多報導中，何鴻燊的家庭難免會被討論，其中被視為賭王接班人的二房長女何超瓊更是討論焦點。何超瓊在1993年為往生的港星陳百強扶靈曾被拿出來討論，那麼扶靈有什麼禁忌嗎？所謂的扶靈，指的是在往生者入殮、封棺之後，前往火葬場或墓地的最後一段路，由幾位親朋好友扶著或扛著棺材，送往生者最後一程。但扶靈的習俗在台灣大多由生命禮儀社的工作人員代勞，在香港、澳門則多由往生者的親朋好友擔任，有些人甚至在往生前就會指定好扶靈人員。在可以找到的文獻資料中，可以得知港澳一帶對扶靈人士有三個條件，一是扶靈人士須為雙數，二是非親屬但為生前好友，三是必須為男性。當然隨著時代演變，限定由男性扶靈的規矩已經消失，2004年港星梅艷芳出殯時，扶靈人士中就有張敏儀、楊紫瓊兩位女性。而1993年幫陳百強扶靈的人士中，女性更多達四位，而且同樣擔任扶靈人的鍾楚紅也已於1991年結婚，由此可見，何超瓊替陳百強扶靈會被拿出來討論的原因與她是女性、已婚，都沒有直接關係。何超瓊幫陳百強扶靈之所以會引發討論，是因為根據傳聞她與陳百強曾有一段情，當然兩人對外口徑一致，是知己與摯友。而後何超瓊嫁給許晉亨，但在陳百強過世後仍執意幫他扶靈，有著一個「疑似舊情人」的身分，才會被拿出來檢討。在中國的禮教文化中，女性出嫁後就必須完全忠貞於丈夫，何超瓊的舉動被認為無法忘卻舊情。反之，同為扶靈人且已婚的鍾楚紅就沒有這個問題。扶靈是送往生者最後一程，扶靈人是自然會由往生者生前最好的友人擔任，就算以前曾有身分限制，存在某些禁忌，但現在可以說幾乎不存在。而何超瓊幫陳百強扶靈，或許就如他們所說的，兩人是至交好友，送摯友最後一程是人之常情，至少在最後一段路，是不存在著過多禁忌的。（編輯：黃彥昇）