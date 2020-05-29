新冠肺炎檢驗再放寬　7大適用對象可自費到指定院所篩檢

中央流行疫情指揮中心今(29)日表示，由於國內COVID-19(新冠肺炎)疫情已趨穩定且檢驗量能日益提升，考量民眾因緊急情況、工作及出國求學等因素，而有自費檢驗武漢肺炎之需求，指揮中心再度放寬適用對象，有檢驗需求民眾，可至指定院所進行自費檢驗，以取得相關檢驗證明文件。
至於適用檢驗的對象有7大類，包括一、居家隔離/檢疫者，因二親等內親屬身故或重病等社會緊急需求，需外出奔喪或探視。二、因旅外親屬事故或重病等緊急特殊因素入境他國家/地區的民眾。三、因工作因素的民眾。四、出國求學之民眾。五、外國或中國大陸、香港、澳門人士出境。六、相關出境適用對象的眷屬。七、因其他因素須檢驗之民眾。
指揮中心指出，自費檢驗出境的民眾，每人以3個月內申請1次為原則。為同步提升民眾自費檢驗便利性，指揮中心將自費檢驗指定醫院由原本18家增設至37家，提供符合前述適用條件的民眾進行自費檢驗，有關服務時間及收費金額請以醫院公告為準，相關申請規定公布於疾病管制署全球資訊網/嚴重特殊傳染性肺炎/醫療照護機構感染管制相關指引項下，民眾可自行參考運用。
至於外界認為政府應該進行社區普篩，指揮中心表示，經蒐集國際間執行新型冠狀病毒肺炎全面篩檢國家初步調查結果，多數國家篩檢方式以抗體檢測為多，篩檢陽性率大多小於10%，遠不及以群體免疫力(至少50%民眾具有抗體)形成的防護網；另單一時間點檢測抗體盛行率可能有偽陽性情形，導致民眾自認已具保護力而疏忽自我防護措施。
此外，抗體檢測陽性者是否具有保護力及維持時間仍待後續研究釐清，因此在有效疫苗成功發展與接種前，需藉由民眾健康行為以積極因應次波疫情所造成的衝擊。另有關核酸檢測的調查結果，即使在疫情嚴峻國家也僅5%以下，故在我國疫情控制良好狀況下，目前並無實施普篩的必要性。
指揮中心也提醒，由於目前國際疫情仍嚴峻，依據疾管署國際旅遊疫情建議等級，全球現況皆為第三級警告(Warning)，即避免所有非必要旅遊，請民眾於出境前確實評估所赴國家／地區相關風險及是否有出境之必要，以避免因前往之國家/地區實施相關邊境封鎖等管制措施，致無法返台。另提醒自國外返台的民眾，須配合居家檢疫等相關防疫措施，以降低可能傳播風險，保障自己、親友及周遭人員的健康。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。