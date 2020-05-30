好市多奇異果新包裝「大媽沒得摸」！眾卻嚇歪：變戳戳樂

▲一名網友在臉書提到，逛好市多賣場發現好市多將奇異果換了新的包裝，讓民眾不易觸摸到水果，畫面曝光立刻引發網友熱議。（圖／翻攝自 Costco 好市多商品經驗老實說）

連鎖美式賣場好市多（ Costco ）商品售價比外面來得經濟實惠，更不時推出限量商品引發搶購熱潮，深受廣大消費者的喜愛。不過，近日一名網友在臉書提到，逛好市多賣場發現好市多將奇異果換了新的包裝，讓民眾不易觸摸到水果，畫面曝光立刻引發網友熱議。原 PO 在臉書社團《 Costco 好市多商品經驗老實說》提到，到好市多賣場購物，發現奇異果紙箱被換上新的包裝，從原先僅用薄薄的紙蓋著，改為透明塑膠封膜，笑稱「自從換了新包裝後，專職做奇異果『摸骨師』的師傅都沒了工作」，回想起之前太自信拿走最上面的奇異果結帳，「結果半箱以上爛掉，都是被確診過的無骨奇異果」，疑似被民眾挑選時不慎壓傷。貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「建議拿最下面那一箱」、「哈哈哈摸骨的形容很貼切」、「很多貪小便宜的小顆換大顆的，還順便捏一捏」、「以前都不買奇異果，因為感覺被很多人摸過」。不過，大多網友表示「這個會被玩戳戳樂」、「這感覺會變成戳戳樂！狂戳」、「星期三在內湖店，看到另一人每一盒都戳戳看」、「摸骨師會改行變針灸師」、「摸了戳了還會換一整盒大顆的回家」、「你太小看摸骨師了，我上次看到一個阿婆更用力的壓下去塑膠片，我就一直看著她，她才悻悻然的走掉，一副你看屁的樣子，真是火大」。（編輯：賴詠璿）