專訪／莊秀石笑自認是「霸道總裁」　女兒接手六福很放心

六福旅遊集團總裁莊秀石退出決策圈多年，六福旅遊集團目前由女兒莊豐如接手經營，談到與女兒共事經驗，莊秀石笑稱自己是「霸道總裁」，不順心就會當場發脾氣，不過他說，莊豐如對營運的想法與自己幾乎相同，還能更符合時代潮流，因此很放心讓女兒接手，頂多會跟她抱怨「電影不做報紙廣告」，但其現在已經很少人會這樣做。





莊豐如自美國畢業返台後，馬上就投入六福皇宮的籌備工作，也是六福皇宮的第一名員工，從企畫專員慢慢打拚， 2004 年升任集團執行長，開始推動一禮莊園、六福居、六福萬怡、六福莊等品牌，改變集團的舊思維力求創新， 2018 年莊豐如接任董事長一職，宣告六福旅遊集團正式由第三代接手。





談到女兒，莊秀石回憶道，以前他們夫妻倆忙著打理六福客棧，女兒莊豐如幾乎是在六福客棧長大，淺移默化中也學習到父母親的處事方式，直到後來進入集團後，想法也幾乎與自己相同。



▲對於莊豐如交出來的成績單，莊秀石曾經在公開的媒體場合大讚「我女兒做得比我好」。（圖／NOWnews資料圖片）

莊秀石笑稱，自己以前在六福客棧最出名的就是壞脾氣，開會若碰到不順心，馬上就會翻桌，「我從來不會跟人家討論，因為我是總經理，我爸是董事長，想要做什麼只要下命令就好。」從六福客棧命名到興建六福村，通通都是自己的想法，根本沒有所謂的團隊概念，但莊秀石坦承，「這樣的做法在現在已經不管用。」





莊豐如接手後，集團管理風格也出現很大改變，莊秀石說：「現在事務都有團隊管理，像是女兒每天都必須不斷開會，一起想出方法後再交辦下去執行。」





若要說與女兒最大的不同，莊秀石認為是電腦科技方面的資訊。





「我已經超過 80 歲，沒有學過電腦，所以這一方面想法會有一些不同。」像他就會抱怨，以前的電影都會在報紙登全版廣告，為什麼現在電影都沒做，票房還可以這麼好。莊秀石也開玩笑說，有時候跟女兒提意見，還會被說過時而遭到駁回。





對於莊豐如交出來的成績單，莊秀石曾經在公開的媒體場合大讚「我女兒做得比我好」，讓一旁的莊豐如聽到後馬上紅了眼眶。在這次訪談中，雖然莊秀石並沒有說出稱讚的話語，但字字句句都透露著對女兒的信任、放心與驕傲。



