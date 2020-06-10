麥當勞早餐怎麼點？老饕狂推「萬年不敗餐」：振興券超搭

台灣有不少外食族早餐為求方便，會選擇連鎖速食店麥當勞，不但取餐快速又簡單，還可搭配「麥當勞報報」 APP 推出的優惠活動。對此就有網友在 PTT 上好奇發文，詢問麥當勞早餐當中，要怎麼點才是最好吃的完美比例，沒想到底下留言答案紛紛曝光同一款「萬年不敗餐」，讓不少網友大讚「可以直接點兩個」。

麥當勞早餐選擇多元，就有網友發文提到麥當勞最強早餐就是「豬肉滿福堡加蛋」，表示雖然無敵豬肉滿福堡加蛋多一塊肉很爽，但整體來看是遠比不上豬滿蛋的，同時也指出「最近嘗試豬肉滿福堡加雙蛋，但吃完有點失望，因為鹹味不夠，剩下滿嘴蛋味在口中，果然豬滿蛋才是完美比例」。

▲網友在 PTT 發文表示麥當勞早餐當中有款萬年不敗的餐點。（圖／翻攝自 PTT ）

此外原 Po 也私心傳授自己使用麥當勞振興優惠券的使用方法「最近麥當勞推的振興優惠卷滿百送十，我最愛的豬肉滿福堡加蛋套餐不到 100 ，那就試試客製 + 蛋 ，加 15 元破百再扣 10 元，等於用 5 元加蛋」。對此，不少網友也紛紛贊同「只有豬滿蛋會讓我想吃麥當勞」、「豬肉滿福堡加蛋可以直接點兩個」、「真的好吃，就是貴了點」。

此外，也有眾多網友推薦麥當勞的火腿蛋堡「豬滿蛋是以前的最愛，後來覺得太鹹，從此火腿蛋堡是最愛」、「真的比較喜歡火腿蛋堡，滿福堡我覺得太鹹」、「大推火腿蛋堡」、「一輩子都不懂滿福堡的魅力，倒是很愛火腿蛋堡」，另外也有網友分享「豬肉滿福堡加蛋套餐飲料換成冰奶茶會剛好一百」，剛好能搭配振興券使用。（編輯：楊智傑）