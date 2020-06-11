鑽石級綠建築「印象天裔」　外聘驗屋公司強化買戶信心

▲驗屋團隊針對地磚、樓板水平、漏水檢測、消防安全等各項建設一一仔細檢查。（圖/公關照片）

▲印象天裔採用傑丞建築去年(2019)5月取得專利的複層高架「制音樓板」及「當層配管」。（圖/公關照片）

▲「印象天裔」不只擁有風禾公園第一排最長軸線的景觀，建築品質更是桃園之冠。（圖/公關照片）

基地位於桃園中路特區文中一路與慈文路口的「印象天裔」，是傑丞建築旗下的永盛開發建設所投資興建。「印象天裔」除了傳承傑丞建築的綠建築傳統，獲得了鑽石級綠建築標章候選資格，這次為了強化客戶對產品的信心，還特別請來兩家知名的驗屋公司對自家產品進行抽驗，此舉在業界可說相當罕見。建商自主於交屋前請2組驗屋團隊進行驗屋並對結構以3D透地雷達將厚達30公分的樓地板結構完整呈現。「印象天裔」專案經理王澤璽說，我們希望給消費者這個信心，施工過程除了我們公司獨特的建築生產履歷品質管理系統外。我們還做了一個業界很少人會做的事情，就是另外找了外面的驗屋公司做抽驗。一方面是檢視我們發包營造廠的施工品質，也是給客戶更多一層的保障。王澤璽強調，這次我們找了兩家不同的驗屋公司來做抽驗，是因為各家的強項不一樣，希望驗屋的結果能夠更全面性也更有公信力。由於即將就要屆臨交屋，王澤璽說，這次驗屋的房型主要是針對72及73坪這兩種大坪數兩種房型，抽檢的結果也可以使客戶對我們產品的品質更放心。王澤璽說，我們的專利和特殊工法太多了，這次主要想介紹「當層配管」和「制音樓板」這兩項。傑丞建築去年(2019)5月取得專利的複層高架制音樓板，總厚度達30cm，設計在15cm的結構樓板上，再加上EVA吸音層(約0.5cm)、EPS制音層(約4cm)，再於上頭敷設約5.5cm的特殊配比壓層，施工步驟相當繁複，最上層則是約5cm的裝修層，經過實驗測試，可讓上下樓層間所產生的衝擊音降低20分貝，大幅減緩惱人的居家噪音困擾。另外一項「印象天裔」令人讚嘆的工法設計就是室內使用明管施工、當層配管，以利日後修繕便利，也可以避免破壞建築結構。王澤璽強調，「我們發現台灣一般建築結構年限只有約33年，主要的原因就是為暗管施工以及隔層排水的施工方式。因為暗管施工造成結構板非實心，長久影響結構強度和耐久年限。」除了明管施工以及當層配管之外，「印象天裔」還配置了冠軍外牆自潔磚、HFD高性能摩擦制震器、無毒綠建材塗料、三重過濾濾水系統、總存水彎等，其餘標準建材尚有冠軍80x80cm拋光石英磚、維夫拉克電子鎖、哥德廚具、林內雙口瓦斯爐、抽油煙機、烘碗機、TOTO衛浴系統、Panasonic馬桶、德國KALDEWEI琺瑯浴缸等，規格都屬市場高端，日後交屋時同時會提供住戶建築生產履歷。「印象天裔」基地面積537坪，規劃為地上19樓、地下3層的獨棟建築，每層都是3併雙電梯，住宅54戶，沒有店面，每戶都能夠享受到風禾公園的絕佳景觀。85個全坡道平面車位，單價在165到195萬元間；現場開價每坪45到48萬元，成交價約在每坪36到40萬元，預計2020年7月可交屋。

印象天裔影音連結：https://youtu.be/BqFzRLvL768

印象天裔官網連結：https://r8.precise-marketing.com/

印象天裔｜綠建築公園宅

接待中心：桃園市桃園區文中一路(近慈文路口)

貴賓專線：03-341-2688