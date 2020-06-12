影／高手在民間！二十年秘笈　肉粽達人教你簡單包粽子

迎接端午節來臨，想自己動手包粽子卻不知道從何學起嗎？時常分享料理教學的YouTuber「簡單哥」，這次請來擁有二十年包粽經驗的謝阿姨，來傳授大家獨家秘訣！
● 準備食材：紅麴肉（紅燒肉） 300g 、筍子 200g 、紅蔥頭酥 30g 、香菇乾 10g 、糯米 700g 、粽葉 （半包）、繩子 （半捆）
● 調味料：五香粉 、醬油 25g 、胡椒、鹽
● 作法：
步驟一、先把荀子燙熟、再與燒肉放一起後加湯汁一起滷（小提示：利用紅燒肉湯汁和荀子一起滾煮，荀子才會入味）。
步驟二、熱鍋下冷油炒香紅蔥頭，再把浸泡過的香菇擠乾水分一起炒 （小提示：把香菇味道炒出來，才加調味料）。
步驟三、再加鹽、白胡椒調味炒香 （小提示：香菇很會吸味道，不建議和肉一起炒，不然會變得很鹹）。
步驟四、用相同的鍋子，熱鍋後下冷油，將紅蔥頭炒香後，加入糯米繼續拌炒 （小提示：把火候關小，再把米全倒下，炒半熟的米包粽子時，會比較黏手，建議戴上手套既安全又衛生）。
步驟五、炒米飯的過程中加入胡椒粉、五香粉、醬油。
步驟六、將所有配料放置在盤中，就可以開始包粽子。
● 綁粽方法：
首先把川燙粽葉後，把較硬的葉梗部分剪掉，利用「大葉搭配小葉」的組合，頭尾重疊著成漏斗形狀，加入一點米後壓實，再把配料加上，接著再加入一些米堆疊，一樣要壓實才會好吃。將粽葉往下包好，隨著漏斗形狀順著邊定型，再用繩子打兩圈綁起來，打個活結。最後把包好的粽子放進水中，煮40分鐘既可上桌食用。
阿姨提到，傳統肉粽都是用滷肉來為配料，現為跟上潮流吸引年輕朋友，開始用紅燒肉來包。她強調，粽子的配料可以跟著自己喜歡吃來放，很多人會放魷魚、菜脯、干貝、蛋黃、栗子等。「簡單哥」在影片中坦言，包粽子是最頭痛的一件事，阿姨反嗆：「很簡單的啦」。不少網友紛紛留言稱讚阿姨：「阿姨一看就知道是專業的！」、「綁的超漂亮的」、「果然是高手。😁」部分網友也在留言區，分享自己包粽的配料。（助理編輯：鍾桃甜）