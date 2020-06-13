醫材新制暫緩！與會醫透露：陳時中的總結不像大家的結論

▲施景中醫師發文全文。（圖／翻攝自施景中臉書）

健保署擬對差額給付特殊醫材訂收費上限，引發醫界怒火，健保署今（13）日下午邀請近 40 名醫師與專家開會討論，並由衛福部長陳時中親自主持。會後陳時中表示原訂 8 月 1 日上路的新制將延後實施，並認為會議中大家慢慢有共識。但與會的台大醫院婦產科醫師施景中卻透露，「他（指陳時中）說我們大家有結論了，但大家的結論又不像他說的總結」。健保署今日召開的會議，本來由醫勞盟在臉書直播，但因現場有人反對所以直播中斷，而媒體也無法進入，所以目前會議上到底談了什麼，除了陳時中會後的發言之外，就只有實際會場內的人士才知道了。而施景中在會議進行中時，先是透露健保署署長李伯璋講到哽咽，接著又在會議結束後於臉書以「我不殺伯仁，伯仁因我而死」為題發文，透露與會的消費者代表，強力發言，説「有的醫院亂訂價錢，病人無從選擇。病人要有知的權利」。但施景中指出，真的有這些無良醫院，針對這些醫院去處理就好，何況現在健保署有設置醫材比價網，各醫院訂的自費價格都查得到。若為了所謂的病人「知的權力」而訂定醫材價格上限，結果導致民眾使用新的（或好的）醫材權利受損，使台灣醫學倒退發展，真的是「我不殺伯仁，伯仁因我而死」。施景中更舉例表示，會議中有骨科醫師發言，人工髖關節美國已經用到 6 代陶瓷，而台灣目前用最多是 3 代， 4 代價格不好推廣，再設上限可能就沒了。而「 3 代陶瓷容易斷裂，裂在身體裡頭會是個悲劇」。也就是說，更新更好的醫材無法進入台灣，不是「未來恐怕會發生的事」，而是「現在已經正在發生的事」。施景中最後更直言，自己「不大清楚時中部長的總結，他說我們大家有結論了，但大家的結論又不像他說的總結」，目前只知道「 8／1 會暫緩實施，但後面就難說了」。（編輯：倪浩軒）