哪種蔬菜超不討人喜歡？網封3道「魔王等級」：吃到厭世

現代人飲食習慣大不同，要擁有健康的身體機能，就必須注意自身是否攝取足夠的蔬菜量，除了一般正餐常見的綠色蔬菜外，某些蔬菜對部分民眾來說卻是避之唯恐不及，不論哪種料理方式都無法接受。近日就有網友舉例自己心目中「魔王等級」的蔬菜，讓他直呼「太噁心」，底下掀起一番討論。

近日在 PTT 就有網友發文表示自己完全不能接受 3 種「噁心霸主」的蔬菜，他一一點出前三名「皇宮菜那個噁心滑滑年黏黏的口感加上噁心的味道；還有紅鳳菜光是看到那個紫色的汁就快吐了，味道更是一絕的噁；另外龍鬚菜也是，超不自然的綠色像油漆一樣味道也噁心」。

▲原 Po 點名個人排行前三噁心的皇宮菜、紅鳳菜、龍鬚菜。（圖／翻攝自 PTT ）

對此，底下也開始討論自己一直無法接受的蔬菜，其中最多人共同認定的「母湯蔬菜」就是秋葵，不少網友認為「大家都說像鼻涕」、「口感很怪異 差不多就跟小時候吃青椒一樣」、「外面毛不刷掉吃到口感真的超噁」、「毛毛的又黏黏的，根本綠毛蟲」、「真的母湯，看到就超厭世了更何況吃」。

不過也有留言盤點小黃瓜、茄子、苦瓜、香菜等常見的蔬菜，另外也有網友表示「沒有難吃的青菜，只有不會料理的人」，全看料理方式才能決定，讓不少人認同回應「鹹蛋炒苦瓜好吃 茄子炸得好吃 秋葵就沒救」、「小黃瓜坐涼拌或沙拉還 OK ，但加熱後的味道我就完全不敢恭維」、「悶的很爛的炒高麗菜，跟軟爛的地瓜葉」。（編輯：楊智傑）