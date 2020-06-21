影／清理電熱水器驚見「地獄級水垢」　網虧：像在掏耳屎

你知道熱水器發生忽冷忽熱的狀況，有可能是「水垢累積」造成的嗎？時常在Youtube頻道上分享水電維修的「水電爸爸」表示，解決方法就是定時清理熱水器。近日他們分享一則清理電熱水器的影片，短短20分鐘內挖出驚人的水垢，讓網友驚呼「好像在幫熱水器掏耳屎」！
「水電爸爸」提到台灣的水質偏硬，加熱之後會產生化學作用，會結石形成水垢，又因電熱水器裡的加熱棒，長時間被水垢佔用內桶的蓄水容量，造成加熱棒被侵蝕，嚴重時甚至會造成跳電情況。他強調清理電熱水器，務必尋找專業人士來維修，不建議自己DIY維修，避免發生危險或者是器具損壞。
影片中，他先把水和電關掉，再用自己準備的長湯匙做「開箱」，把加熱棒拔出的瞬間，可見侵蝕程度非同一般，塞滿整箱的「地獄級水垢」，讓幽默的水電爸爸直喊像是「金銀財寶」，使用長湯匙鏟挖的時候，更說像是「挫冰」，打趣表示要跟屋主說：「今晚給你們加菜」。
「另類療癒」的清理影片，意外吸引到不少喜愛觀看「挖耳屎」影片的網友，紛紛回應：「好像在幫熱水器掏耳朵啊」、「像在挖耳屎，有療癒的快感」、「覺得挖水垢很爽，跟挖粉瘤一樣的感覺，有人跟我一樣嗎」，也有許多網友感謝水電爸爸的分享：「長知識了」、「術業有專攻,辛苦了」。（助理編輯：鍾桃甜）