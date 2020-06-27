哈佛講師：未來屬於通才！關鍵「成功思維」曝光

隨著科技日新月異，過去職場上所重視的專業能力和知識，在未來卻不見得能夠繼續適用。哈佛講師馬夏拉曼伊（Vikram Mansharamani）表示，未來將是屬於「通才」的時代，擁有寬廣的視野與連接「點與點」之間的能力，將和擁有深度技術的專家一樣重要，甚至在職場上更為成功。據《CNBC》報導，馬夏拉曼伊指出，隨著技術快速進步，關於世界的不確定性增加，一些過去最重要的職場邏輯可能將不再適用。比如說，傳統上我們總是鼓勵大家發展專業，成為某個領域的專家；但在未來，比起成為某領域的專家，能夠跨領域的通才可能更重要。馬夏拉曼伊強調，不是說專業不重要，只是若把深度與廣度擺在天平兩端，未來將會逐漸朝廣度下墜。馬夏拉曼伊建議，為了在當今世界上取得成功，敏捷和靈活很重要。馬夏拉曼伊並以 Google 為例， Google 在招募人才的時候，非常重視員工能否扮演不同角色、能否順利在不同團隊中切換自己的身份。因為公司的專案不斷改變，那些只能專注在一項工作上面的人，反而恐怕沒辦法很妥善的解決問題。因此比起發展某項專業技術，培養自己成為「通才」，能夠從更廣闊的視野去認知問題、解決問題，將變得更為重要。（編輯：倪浩軒）