畫筆中的反抗　反送中周年圖像展漫畫基地開幕

在香港反送中運動周年,台灣漫畫基地舉辦特展〈反抗的畫筆─ ─香港反送中運動週年圖像展〉,邀請香港、台灣、韓國與澳洲等66位創作者, 展出超百幅作品。創作者透過畫筆速寫歷史,記錄下運動事件、抒發心情、行動號召、理念宣傳等不同面向,即日起開幕。





〈反抗的畫筆──香港反送中運動週年圖像展〉希望將香港抗爭藝術搬近展場,邀請獨立記者陳怡靜擔任內容策展人,透過圖像作品呈現、作品介紹,疏理圖像藝術在抗爭裡的角色與功能。陳怡靜曾4度赴港採訪反送中運動,她指出,在反送中運動裡,「視覺藝術作品像是戰地裡開出的花朵,從虛擬到現實」,香港藝術家們也罷工上街、組織工會,因為他們比任何人都清楚,創作自由有多麼可貴。





展覽主視覺〈女勇武〉由香港藝術家芥蘭炒雞蛋創作,在反送中運動裡,這幅作品被大量傳播,成為地鐵葵芳站連儂牆最具代表性的作品。創作者靈感來自日本畫家大友昇平的〈平成聖母〉,女勇武身體上的圖案都是反送中運動裡真實發生過的事件,有如刺青般烙印在抗爭者身上。





展覽二樓主題則為「Do you hear the people sing?」展場以香港地鐵葵芳站的地下道為場景,參觀者行走其間,彷彿像是觀看地下道連儂牆上的作品。作品多是抗爭裡的人民臉孔,包括在前線衝撞的「勇武派」與以柔性行動支援的「和平、理性、非暴力」。



▲展覽二樓主題為「Do you hear the people sing?」展場以香港地鐵葵芳站的地下道為場景,參觀者行走其間,彷彿像是觀看地下道連儂牆上的作品。(圖/漫畫基地提供)

三樓則以「香港50年不變?」與「沒有暴徒,只有暴政」為主題,以香港警察總部、發生831事件的港鐵太子站為展場主景,描繪中港間關係和最為國際關注的警察暴力。展覽以「希望」收尾,多幅作品呈現藝術家對香港的期許與想望。





另外,展覽一大看點則是以空白報紙為畫紙的原稿作品,共有45位香港創作者參展,其中年僅26歲的 Kay Wong 跨海寄來原稿作品。2019 年 7 月 4 日,香港《蘋果日報》以空白頭版出刊,描繪「當新聞自由 被無理打壓... ...」後的場景。當天的報紙被瘋搶,年輕插畫家 Kay Wong 買下 十數份報紙,以墨水、馬克筆、壓克力顏料等作畫,畫下她眼中的反送中運動。



▲此次展覽共有45位香港創作者參展,其中年僅26歲的Kay Wong跨海寄來原稿作品。(圖/漫畫基地提供)

本次展覽也包含許多外外出版品與科技應用裝置,包含35本香港抗爭小誌。現場也展示近來甫出版的《誰衛我城》、《吶喊》、《漫畫香港抗爭激盪!200日》等著作。韓國漫畫家聯合舉辦「香港之春」線上漫畫展,本展也跨海團隊合作, 獲得10部作品授權展出,現場亦有「光復香港」VR 實境遊戲體驗區,讓參觀者能感受在香港街頭與港警對峙的現場。