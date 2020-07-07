影／詭異！KTV歡唱遇靈異事件　照片驚見被燒死服務生

▲YouTube頻道「王狗」團隊中的「乙醚」一行三人臨時起意，決定到KTV唱歌（圖／王狗 授權）

▲包廂內的電視畫面也頻頻消失（圖／王狗 授權）

▲服務生從「廁所門」離開，向前察看後，廁所裡一個人都沒有。（圖／王狗 授權）

每當聚會、慶功時，常會到KTV歡唱慶祝，然而台灣各地的KTV也發生過許多靈異故事。YouTube頻道「王狗」，時常在頻道上分享靈異案件，也會親自到「都市傳說」地點實際拍攝，這次他們要以繪畫方式，分享有關在KTV所發生的靈異故事。王狗團隊中的「乙醚」，分享日前到KTV唱歌發生的靈異故事。某天晚上，三人決定到KTV唱歌，因為是臨時起意，到KTV後包廂全滿，只剩下五樓唯一的包廂，但服務生沒告知那是「靈異包廂」，在服務生帶位後，以飛快的速度離開包廂。在他們歡唱過程中，不斷聽到女生的聲音從喇叭傳出，包廂內的電視畫面也不斷消失，才驚覺是「鬧鬼」包廂。友人提出建議趕緊離開，但以拍攝靈異事件為題材的「乙醚」來說，他不想放棄此次拍攝機會，他決定點一手啤酒來請大家喝，續留大家，轉頭卻發現服務生以低沉的聲音從後面送酒過來，服務生離去後竟是從「廁所門」離開，他們向前察看後，廁所裡一個人都沒有。此時手機鈴聲突然響起，傳來一張他們剛進包廂的自拍照片，赫然發現照片中多出一位服務生，近看臉上還有火痕。影片一推出，吸引多位網友熱議，一位曾在此KTV工作的網友說：「作為這間ktv的前員工，我們都很怕去五樓開包廂，而且只有在其他樓包廂都客滿的前提下才會去開5樓包廂。」有網友留言說：「這畫得超好欸，超有感覺！喜歡這種用動畫表達鬼故事的方式。」、「好喜歡這個畫風喔～期待第二集。」也有眼尖網友一眼就認出是哪間KTV，「我一看就知道那一間了」、「那個包廂我之前好像也有去過。」（影音編輯：劉俊佑）