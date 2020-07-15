米其林星級主廚新餐廳開幕　海岸料理泰式風味呈現

▲「鯉魚/棕櫚糖/花生」以泰式傳統模具炸成薄酥小塔皮，填入鯉魚丁、花生、椰肉、辣椒、帶皮檸檬丁。（圖／記者黃仁杰攝,2020.07.15）

▲「皇帝石斑/冬陰湯/菇」以用魚頭、魚尾熬煮的魚湯作為基底，加入南薑、香茅、檸檬葉等香料。（圖／記者黃仁杰攝,2020.07.15）

台北作為美食一級戰區，成為兵家必爭之地，現在台灣知名米其林星級主廚林泉 Richie 再度與泰國家喻戶曉的廚神聯手，將在明（16）日開幕新品牌泰式料理餐廳，從香料到食材，全部選用自台灣在地，林泉說，希望家餐廳能呈現的不只是泰式的料理，而是以泰國食物作為引頭，創造出台灣海鮮的新樣貌。林泉與泰國廚神伊恩・基第差（Ian Kittichai）台作開設的餐廳「Coast」，於7月16日晶華酒店開幕，餐廳精選台灣在地時令海鮮，運用法式料理烹調技巧，融合泰菜經典香料組合與風味，創造詮釋海岸線食材的新角度。伊恩更將其餐飲集團重點培訓的大弟子，主廚傑薩德・帕德・帕里亞朋（JesSada”Pod”Kruapunt）派駐台灣，挑起主廚大樑。該餐廳為台灣首家以「當代海岸料理」（Moden Coastal Cuisoine）為訴求的餐廳，指的是使用海鮮以及海岸所孕育的魚、蝦、蟹、貝等食材， 以簡單烹調方式，展現食材鮮甜的料理型態。其中兩道輕巧的開胃菜，為泰菜經典風味的精緻版，「魚鬆西瓜」為最泰式經典的風味組合， 極鹹香與極鮮甜的融合，「鯉魚/棕櫚糖/花生」以泰式傳統模具炸成薄酥小塔皮，填入鯉魚丁、花生、椰肉、辣椒、帶皮檸檬丁等，兩道皆源自泰國宮廷料理，如今隨著時代變遷成為街頭巷尾都能享受的點心。主菜方面，「泰國蝦/咖哩/南畫」拆解傳統紅咖哩醬，蝦頭內填入以大蒜、香茅、魚霞，加上蝦膏與魚肉做成的魚漿，椰漿加入南薑、香茅、檸檬葉等香料煮至濃縮，在盤中成為醬汁，泰式經典冬陰湯也沒有缺席，「皇帝石斑/冬陰湯/菇」以用魚頭、魚尾熬煮的魚湯作為基底，加入南薑、香茅、檸檬葉等香料，再用魚露、小辣椒調味，搭以油封處理的帝王石斑，肉質滑嫩鮮甜，搭配濃郁的湯汁，在口中併發出精采的味覺體驗。林泉指出，台灣四面環海，海鮮相當多樣，所以很早就有開一間以高品質海鮮為主角的餐廳的想法。林泉與伊恩因多年彼此客座往來的機緣下結識，兩人對於餐飲經營、烹飪理念都有相同理念，兩人在去年12月，於晶華酒店「Taste Lab」，嘗試以快閃的形式合作，此次決定正式合作，該餐廳目前僅於晚餐期間營業，並以套餐形式供餐。