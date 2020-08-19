🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 生活

農曆七月禁忌多！孕媽提「呆萌發問」被吐槽：想太多啦

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-19 17:42:32

▲鬼月禁忌多，不過就有網友好奇鬼門開之後「媽媽會不會在農曆7月生寶寶」，引起眾人吐槽。（圖／翻攝自《Pixabay》）
▲鬼月禁忌多，不過就有網友好奇鬼門開之後「媽媽會不會在農曆7月生寶寶」，引起眾人吐槽。（圖／翻攝自《Pixabay》）
今（19）天是農曆七月「鬼門開」的日子，不少長輩就會提醒鬼月期間的各式「禁忌」，儘管有人不相信這類傳統，但也有民眾抱著「寧可信其有，不可信其無」的態度，日常生活間難免更加謹慎。不過最近就有一位女網友就擔心過了頭，在臉書發問「有媽媽會在農曆7月生寶寶的嗎」，不少網友就看傻不禁留言吐槽這位網友「想太多」。

鬼月期間有不少禁忌，不過就有位女網友在農曆七月一日的今天在臉書社團《快樂媽咪孕兒經》貼文求助，想知道有沒有其他孕媽咪「會不會在農曆7月生寶寶」。但這個問題就被不少網友留言吐槽「只能生出來啊，不然怎麼辦」、「我本人鬼門開第4天出生，啊我不是活得很好」、「處女座跟獅子座躺著也中槍」、「時間到了不生難道塞回去叫他下個月再來嗎」、「我家老二鬼月關生，我都說他是出來把鬼鬼趕回去的」。

▲網友好奇疑問眾人是否會在「鬼月生寶寶」。（圖／翻攝自臉書《快樂媽咪孕兒經》）
▲網友好奇疑問眾人是否會在「鬼月生寶寶」。（圖／翻攝自臉書《快樂媽咪孕兒經》）
不過原PO也趕緊補充說明，提到其實自己是因為擔心只有一個人在月子中心，剛好碰到鬼月會怕，也想把寶寶放在同一間房一起睡，而非放在嬰兒室，「預產期是8月啦，只是我一個人在月子中心會怕」，這才讓眾人理解她的擔心，紛紛改安慰原PO勸她別想太多，專心養身體比較重要「有什麼好怕的，孩子哭鬧才最可怕」、「其實生完妳會很忙也很累，完全沒有害怕的時間（根本是把握時間拼命睡）」。

另外也有不少留言提到「7月是孝親月、感恩月」，除了不用那麼擔心外，更聽聞不少長輩、宮廟說過其實「農曆7月出生的小孩很聰明」，「農歷七月月寶寶，很聰明」、「一切都是順其自然，擔心的話可以去大廟求個平安符，我婆婆就是把平安符放在女兒躺的床墊下」、「孩子是七夕寶寶也很不錯」。（編輯：楊智傑）

關鍵字

產婦 鬼門開 禁忌 農曆七月 孕媽咪

NOW民調中心

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

繼續作答
您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

繼續作答
票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

繼續作答

想看更多

[PR]2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

防疫英雄遭打壓　彰化社群「逆時中」力挺葉彥伯

防疫英雄遭打壓　彰化社群「逆時中」力挺葉彥伯

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]2020下半年重點活動 絕美燈光秀、超嗨音樂季等活動 玩出今夏最潮的派對

2020下半年重點活動 絕美燈光秀、超嗨音樂季等活動 玩出今夏最潮的派對

[PR]幸福，學來的。練習四種「愛的習慣」 受寵一輩子

幸福，學來的。練習四種「愛的習慣」 受寵一輩子

[PR]情人節就用這套勾起他的慾火 NOW民調幫你調查男人最抵擋不了這些裝扮

情人節就用這套勾起他的慾火 NOW民調幫你調查男人最抵擋不了這些裝扮

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]你也飽受火燒心的困擾嗎？胃食道逆流的飲食禁忌與不良習慣有哪些要注意？

你也飽受火燒心的困擾嗎？胃食道逆流的飲食禁忌與不良習慣有哪些要注意？

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]打雷了！毛孩驚驚～做好訓練，讓喵汪對鞭炮、雷聲無感！

打雷了！毛孩驚驚～做好訓練，讓喵汪對鞭炮、雷聲無感！

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]作家H：結婚後的五項質變與量變的指標，讓妳思考過後再進入婚姻

作家H：結婚後的五項質變與量變的指標，讓妳思考過後再進入婚姻

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽