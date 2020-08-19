農曆七月禁忌多！孕媽提「呆萌發問」被吐槽：想太多啦

今（19）天是農曆七月「鬼門開」的日子，不少長輩就會提醒鬼月期間的各式「禁忌」，儘管有人不相信這類傳統，但也有民眾抱著「寧可信其有，不可信其無」的態度，日常生活間難免更加謹慎。不過最近就有一位女網友就擔心過了頭，在臉書發問「有媽媽會在農曆7月生寶寶的嗎」，不少網友就看傻不禁留言吐槽這位網友「想太多」。

鬼月期間有不少禁忌，不過就有位女網友在農曆七月一日的今天在臉書社團《快樂媽咪孕兒經》貼文求助，想知道有沒有其他孕媽咪「會不會在農曆7月生寶寶」。但這個問題就被不少網友留言吐槽「只能生出來啊，不然怎麼辦」、「我本人鬼門開第4天出生，啊我不是活得很好」、「處女座跟獅子座躺著也中槍」、「時間到了不生難道塞回去叫他下個月再來嗎」、「我家老二鬼月關生，我都說他是出來把鬼鬼趕回去的」。

▲網友好奇疑問眾人是否會在「鬼月生寶寶」。（圖／翻攝自臉書《快樂媽咪孕兒經》）

不過原PO也趕緊補充說明，提到其實自己是因為擔心只有一個人在月子中心，剛好碰到鬼月會怕，也想把寶寶放在同一間房一起睡，而非放在嬰兒室，「預產期是8月啦，只是我一個人在月子中心會怕」，這才讓眾人理解她的擔心，紛紛改安慰原PO勸她別想太多，專心養身體比較重要「有什麼好怕的，孩子哭鬧才最可怕」、「其實生完妳會很忙也很累，完全沒有害怕的時間（根本是把握時間拼命睡）」。

另外也有不少留言提到「7月是孝親月、感恩月」，除了不用那麼擔心外，更聽聞不少長輩、宮廟說過其實「農曆7月出生的小孩很聰明」，「農歷七月月寶寶，很聰明」、「一切都是順其自然，擔心的話可以去大廟求個平安符，我婆婆就是把平安符放在女兒躺的床墊下」、「孩子是七夕寶寶也很不錯」。（編輯：楊智傑）