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台大法律薪水大勝電資？網揭「超優福利」　全場驚：做夢

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-20 13:57:07

▲網友分享有位台大資工的同學透露，台大法律系畢業的朋友薪水比他高，讓他感到非常困惑。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲網友分享有位台大資工的同學透露，台大法律系畢業的朋友薪水比他高，讓他感到非常困惑。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
不少人國、高中時非常用功讀書，為的就是大學能上第一志願台大，畢業後前途一片光明，薪水也是非常可觀，不過也有網友分享，有位台大資工的同學說，有位台大法律的朋友薪水比他多，讓他心裡馬上打一個大問號，貼文一出，引起網友熱議。

該名網友在PTT以「台大法律薪水完勝電資？」為題，表示自己和台大資工的同學吃飯時，對方說有一個法律系的朋友薪水比他還多，原PO這時心裡馬上一個「黑人問號」，想說怎麼可能。同學也提到，台大法律系畢業的人，最差的也能考上律師，在私人事務所裡面剛進去大概90萬，不算太多。

▲網友以「台大法律薪水完勝電資？」為題，在PTT上發文。（圖／翻攝自PTT）
▲網友以「台大法律薪水完勝電資？」為題，在PTT上發文。（圖／翻攝自PTT）
對方還補充，但兩三年後就會起飛，一個case就有5萬，而諮詢費一小時5000元，年薪大概就200萬左右，每天工時只有5小時。而那位朋友還是台大法律倒數的幾名，其他同學年薪都300萬以上。反觀電資還要讀研究所，讓他心裡有點不好受，論壇上都說文組低薪，難道不是文組低薪，而是自己低薪嗎？

貼文一出，引起網友兩派論戰，有些網友認為，「幫理組QQ，法律系的薪水級距本來就很大，這不用懷疑，有認識的律師，每年光稅就要繳一千多萬」、「正常啊，強的律師，這樣還算少，你是不是世面看太少」、「200萬和300萬，真的律師一定有啦」。

但多數網友都認為，「幻想文，我律師當兩年了每天工時10到15小時啦，受雇律師當兩年月薪沒有90萬啦」、「90萬，5小時？做夢」、「律師上下限差太多了，更何況台大法考不上律師的也不少」、「律師錄取率目前不到10%，沒古早難考，但也不是台大一定考上，均薪應該還是台大資工贏啦」、「法律跟資工一樣有高有低啊，窮資工跟富法律比當然會輸」、「屁啦，這種律師是萬中選一的」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字

電資 薪水 台大 法律 律師

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