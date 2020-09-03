中秋禮盒選購超燒腦　創意茶禮盒送禮自用一次搞定

每年中秋節，就是各式月餅禮盒掀起大戰的時刻，不過除了傳統美味可口的月餅，現代人重視養生，除了吃月餅之外，富含創意、健康以及精緻的各式禮盒，也成為消費者的另一種選擇。

知名連鎖茶葉品牌天仁茗茶，也沒缺席今年的中秋禮盒大戰，針對消費者飲食習慣的改變來投其所好，推出季節限定好茶「桂花金萱茶」，完美融合金萱茶香及桂花香氣，讓花茶控們手刀下單，配上應景的月餅還能解膩。

▲台灣特有凍頂烏龍茶及甘醇高山烏龍茶，送禮CP值超高又討喜。（圖／公關照片）

除此之外，考量企業送禮求大器，這回還推出亮眼的精緻包裝的茶葉禮盒茗宴賞，以尊貴鳳凰及花中之王「牡丹」為設計主軸，象徵吉祥與富貴，光是送禮時拿出來。整個氣場就先營造起來，裡頭則是台灣特有凍頂烏龍茶及甘醇高山烏龍茶，送禮CP值超高又討喜。

▲養生茶，嚴選通過美國威州認證花旗參，搭配貴氣金色外盒，不分男女老幼、一家大小都適合。（圖／公關照片）

現代人重養生，業者也推出養生茶，嚴選通過美國威州認證花旗參，搭配貴氣金色外盒，不分男女老幼、一家大小都適合，中秋月圓人團圓，正是適合全家人一起飲茶的好氛圍。

▲創意茶月餅「聚月」。（圖／公關照片）

另外，如果吃膩了傳統月餅，業者也推出廣式創意茶月餅「聚月」，有豐富堅果及蔓越莓果乾內餡，加入鐵觀音茶香，風味獨特、百吃不厭的鐵觀音伍仁；喜歡吃蛋黃的民眾也不擔心，有鹹蛋黃與烏龍茶組合的烏龍蛋黃開心果，咬下去還有開心果在裡頭，絕妙搭配、豐富味蕾；追求養生的民眾，則是可以選擇紅茶柚香夏威夷果，紅茶搭配應景的柚香，咬下去還吃得到夏威夷果的口感，清爽不膩又很有層次。

▲「喫茶趣」紅茶奶黃流沙，黃金餅皮裹著紅茶豆沙餡，一口咬下時，濃郁的奶黃內餡整個流出來。（圖／公關照片）

「螞蟻系」饕客，則是可以選擇「喫茶趣」紅茶奶黃流沙，黃金餅皮裹著紅茶豆沙餡，一口咬下時，濃郁的奶黃內餡整個流出來，光用想像就口水直流了，還能搭配創意新吃法，將紅茶奶黃流沙月餅先微波5到10秒，讓流心口感更香濃，細細品嚐意猶未盡的幸福滋味，或是可以嘗試綠茶紅豆松子酥，紅豆松子內餡，搭上層層酥鬆的綠茶餅皮，餅香、茶香在口中交疊，讓人想一口接著一口，完全停不下來，是飲茶控不能錯過的「敲碗」月餅之一。

除此之外，

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