樂天Pickup品牌通路全制霸 好康優惠就在99購物節

一眨眼，2020來到了下半場，有感於上半年受到疫情首當其衝，想必不少人感嘆事事不如往年，現在的時序，正是讓你我好好規劃下半年的時候，像是緊接而來的中秋節、雙十節、聖誕節等火紅節日，都可把之前沒玩夠的報復性補足；除了這些耳熟能詳的大節日之外，其中象徵為雙11暖身的「99購物節」，樂天Pickup特別整合全台各式吃喝玩樂票券，享獨家優惠，想要一個人分次買，揪團購，線上贈禮表心意，都能展現出滿滿驚喜。





日系「樂天Pickup」打通品牌隔閡 分享多元台味





來自日系血統的樂天市場，看準現代人求新求變延伸出的商機，推出電子票券服務「樂天Pickup」，打開深具潛力的數位市場，改變以往購買實體優惠票券無法即時收到使用的限制，如今民眾只需掃瞄QR code就可以兌換商品。而在樂天Pickup上消費，可以選擇一次買以及分次領用，不用等待揪團湊單或成團，即享有優惠價格；同時可在全台門市兌換。此外，每到重大節日就得絞盡腦汁想禮物的困窘，現在樂天市場可以替你解決這個煩惱，只要透過樂天Pickup購買商品，立即將票券轉贈親朋好友，傳遞心意零距離！讓你面子裡子一次滿足。



▲一年一度「99購物節」倒數開跑，該電商平台除了攜手更多元品牌，更要挑戰市場最優惠。（圖／品牌提供）

2020再攜手多元品牌 打造站內一次性服務





象徵雙11前哨戰的「99購物節」，樂天Pickup在2020特別攜手新通路，主題包含「餐飲美食」、「美容保養」、「票券通路」等，讓消費者體會包山包海的一站式服務。在美食版圖上攜手「繼光香香雞」、「一之鄉」；想在假日想來點休閒娛樂，則多了「MyCard」、「TRUE YOGA FITNESS」、「健身工廠」三個新選擇；愛美的妳，要替自己全身保養淨化一下嗎？知名SPA、體雕品牌「愛爾麗體雕」、「葛洛莉SPA美學館」、「黛寶拉SPA」會是寵愛自己的新時代女性最佳標的；最後，集結全台各大特色餐館、住宿的「墨攻 Pickup店」今年也與樂天強強聯手，整合連鎖餐飲饗食天堂、鼎王集團，希爾頓飯店、凱薩大飯店、誠品行旅等星級飯店餐旅，祭出多項破盤價，要讓長期支持的消費者，站內一次買好買滿。





不只打通更多通路 99購物節將挑戰市場最低價





可別以為樂天Pickup這次只有擴大版圖，以各式蛋糕、喜餅、名點伴手禮聞名的「一之鄉」，推出「月盈(A)中秋禮盒」，只要用APP贈禮，除了全台門市都可取貨，9/4-9/11接連8天享有線上獨家買3送1；而在Pickup開幕慶到店兌換再獲精緻小西點一份；「墨攻 Pickup店」自9/3 起，票券下殺5折起，樂天點數加碼10%，多間飯店餐旅(饗食天堂、果然匯、無老鍋、鼎王麻辣鍋)整點特賣，挑戰市場最低價；台灣老字號速食頂呱呱也不惶多讓，99購物節活動期間，原味雞腿、辣味雞塊、原味小腿， 整點特賣5折、新品椒麻一口翅85折、週六品牌日滿200送2顆甜甜包；轉角的好朋友「萊爾富」與下午茶好選擇的「怡客咖啡」雙雙祭出咖啡寄杯5折優惠，全台門市都可兌換，讓你想去哪就喝到哪。



▲全品牌通路制霸，各種商品票券應有盡有，樂天Pickup企圖打造一站式服務！（圖／品牌提供）

樂天Pickup全通路制霸，優惠更是挑戰市場最低，但這只是前哨戰，2020下半年度還有更多優惠好康，要與全民一同歡度，上半年沒好好把握的你，可別再胖手指，與小確幸擦肩而過。完整優惠活動可上官網，進一步查詢。



