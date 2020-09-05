加利老闆以國家隊為恥！李正皓舉「關鍵數據」轟：賺很大

加利科技公司8月時進口337萬片中國大陸製的非醫用口罩，冒充醫用口罩流入實名制通路，該公司負責人林明進更反嗆「政府要求口罩的產量壓力大，導致員工沒日沒夜生產製作」，並稱「以國家隊為恥」，引起外界爭論。對此，名嘴李正皓就在節目痛批林明進是「把台灣吃乾抹淨」，並透過數據分析指出「他真的是賺翻了」。

加利負責人林明進現身表示，剛開始加入口罩國家隊時，以國家隊為光榮，沒想到後來幾家國家對口罩大廠降低生產量，自己卻不斷被追加，他直言自己是小工廠，但政府要求每天交出19萬片口罩的產量，若不以代工方式生產，人員無法休息，會把人員累死，「不曉得除了錢以外，我能給我員工什麼東西」。

▲加利公司混陸製口罩到國家隊實名制通路當中，負責人林明進今（5）日凌晨350萬元交保。（合成圖／左圖翻攝自立委林奕華臉書；右圖記者康子仁攝）

對此，名嘴李正皓昨（4）日在政論節目《台灣最前線》指出，經濟部當時花2億買60台口罩工具機，只要願意加入國家隊，保證每天生產多少，經濟部無償給你，而林明進那一台333萬的口罩機台就是經濟部給的，「再來，他的原料哪裡來的？熔噴不織布1公斤市價800元，他半價，經濟部無償給你，這400元我國家補貼」。

此外，關於李正皓也表示這些原料、機台明明都是政府給的，林明進卻從安徽進了337萬片口罩到台灣市場，「如果這337萬片給國家保價收購，3.1元的話他賺多少，賺比較少，賺539萬，這個東西要嘛就賺1億元，要嘛就賺500多萬元，除此之外大家就在問，那政府每一天給你22萬片熔噴不織布，你賣到哪裡去，如果你賣到美國的話，如果是掛MIT、台灣廠商，1片是賣7.58元，我從哪裡查的，是從進出口關稅價，1片7.58元」。

▲不少民眾擔心買到流入市場的大陸製口罩，連忙拿到藥局退貨。（圖／記者康子仁攝）

最後他就計算「所以說他每一天原料跟政府半價進的，機台政府給的，22萬片每一天賣到美國的話，他一天淨賺166萬元」，李正皓更開始從6月1號可以出口時推算，「連續3個月，他就賺了1.5億元，這是他的獲利，真的是賺翻了」。

事實上，根據檢調初步調查，國家隊口罩徵用價格約為每片新台幣3.1元，林明進輸入的中國製口罩成本約1元左右，每片徵用口罩可賺取1至2元價差，實際不法所得、中國製口罩流向與數量，仍待進一步計算。