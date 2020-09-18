歐德集團百閱計劃公益列車抵中台灣　偏鄉學子閱讀悅幸福

台灣家居業領導品牌歐德集團，發揮公益精神 9月17日歡慶第41座以綠建材為主的「幸福圖書室」啟用，歐德集團陳國都董事長、彰化縣長王惠美、教育處長陳逸玲、彰化和美扶輪社創社社長黃裕權及台中市名店協會會長江政修等多位貴賓蒞臨圖書室啟用儀式，台中市馬鳴國小、彰化縣草湖國小及大安國小分別以舞獅、中國笛吹奏與唱跳-「心花開」喜迎幸福圖書室落成。





▲文興高中校長歐陽郁文(左二起)、議員謝彥慧、凃淑媚、歐德董事長陳國都、彰化縣長王惠美、教育處長陳逸玲及三校校長，為2020歐德幸福圖書室進行揭牌。（圖／資料照片）

× ▲文興高中校長歐陽郁文(左二起)、議員謝彥慧、凃淑媚、歐德董事長陳國都、彰化縣長王惠美、教育處長陳逸玲及三校校長，為2020歐德幸福圖書室進行揭牌。（圖／資料照片）

該集團自2005年開始啟動百閲公益計劃，目標要為台灣各地偏鄉學校建造100所，以環保綠建材為主的「幸福圖書室」。今年公益列車來到了中台灣，為台中市馬鳴國小、彰化縣草湖國小及大安國小建置圖書室，這三所學校皆為教育部核定之偏鄉小校，學校班級數都僅有六班，老師及學生總數不到百人。正因處偏遠地區，學生文化刺激較薄弱，缺乏學習樂趣，家長經常忙於工作無暇照顧孩子學習，學校經常是學生們課後及寒暑假的去處。





馬鳴國小書櫃老舊設計不良，書籍不易拿取，經年累月使用下早已變形，課桌椅損壞不敷使用，學生安全堪慮。而草湖國小原本圖書室為拼湊的書架，擋住空氣流通，造成潮溼及霉味，明亮度不足，大安國小雖有豐富書籍館藏，但因空間狹小無法擺放大量書籍，只能用書箱收納。種種原因導致學生不願走進圖書室，影響學習興趣。希冀透過「歐德幸福圖書室」改造計劃，提升偏鄉學生們的學習質量，達成偏鄉老師們帶著學生們快樂學習，平安長大的心願。



▲歐德集團董事長陳國都(中)與馬鳴、草湖、大安國小三校師生合影，感謝孩子們為第41所幸福圖書室啟用帶來精彩演出。（圖／資料照片）

× ▲歐德集團董事長陳國都(中)與馬鳴、草湖、大安國小三校師生合影，感謝孩子們為第41所幸福圖書室啟用帶來精彩演出。（圖／資料照片）

由歐德傢俱魏柏銘及林玫均２位專業設計師為孩子打造健康綠建材的圖書室，特別在主牆面上設計木屋造型，營造樹屋氛圍，孩子們看到蛻變後的圖書室，都興奮表示：「更喜歡到圖書室閱讀了。」





王惠美縣長表示：「彰化縣府持續提升圖書館硬體與深耕閱讀教育，並積極與民間企業合作爭取資源最大化。歐德集團從洽談、媒合學校到客製化施工，半年內就順利完成，感謝歐德集團積極用心與高效率，希望透過幸福圖書室，幫助彰化縣偏鄉學子『閱讀悅幸福』。」



▲歐德百閱第41所幸福圖書室啟用儀式，左起大安國小校長蔡忠課、 草湖國小校長林昭青、歐德集團董事長陳國都、主持人GIGI、馬鳴國小校長李勝億開心合影。（圖／資料照片）

× ▲歐德百閱第41所幸福圖書室啟用儀式，左起大安國小校長蔡忠課、 草湖國小校長林昭青、歐德集團董事長陳國都、主持人GIGI、馬鳴國小校長李勝億開心合影。（圖／資料照片）

陳國都表示：「百閱計畫，期望建造100所幸福圖書室。今年邁向4字頭的開始，路已經走了1/3，感謝歐德的設計師與施工團隊，更感謝三所學校的校長、老師們的協助，才能圓滿完成這次的百閱計畫，這條路還很遙遠，百閱計畫會持續地做下去，希望在不久的將來，能夠再次回到彰化縣」。



▲歐德集團董事長陳國都期許建造100所幸福圖書室，喜見孩子們愛閱讀，閱讀悅幸福。（圖／資料照片）

× ▲歐德集團董事長陳國都期許建造100所幸福圖書室，喜見孩子們愛閱讀，閱讀悅幸福。（圖／資料照片）

▲愛閱讀的孩子不會變壞，歐德百閱計畫打造環保綠建材幸福圖書室，給學生們健康快樂學習環境。（圖／資料照片）