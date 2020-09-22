每天吃酪梨！30歲女曝「身體變化大」　更揭口感升級吃法

酪梨營養價值高，隨著健康飲食觀念的興起，不少料理、餐廳當中都能時常看見酪梨的身影，更有許多民眾在調整飲食習慣的過程中，選擇吃酪梨補充營養，也因此產生各種不同的吃法。而近日就有網友表示自己即將跨入30歲，開始注重保養和身體健康，於是每天中午固定吃酪梨，而她分享自己的「神吃法」也引起眾人討論。





這位網友在PTT的WomenTalk版上分享自己吃酪梨的經驗，她提到因為自己最近開始嘗試每天中午吃半顆至一顆的酪梨，發現除了營養價值高、價格相對便宜外，自己也發覺「身體完全產生變化 ，精力起碼好了兩倍左右」，更提到自己每天早上起來明顯精神比以前更好，體力彷彿回到大學的時候。

不過酪梨屬於油脂類食物，雖然是天然好油，原PO也提醒雖比起炸物類的油脂來說健康許多，但還是要注意控制攝取量，另外也分享自己一開始只是聽朋友說酪梨沾醬油滿好吃的，結果一試卻發現愛上這種口感，讓不少網友也迫不及待想嘗試看看。

▲你都怎麼吃酪梨呢？（圖／取自《pixabay》 ）

而文章曝光後，也有其他老饕分享自己的吃法，「酪梨皮蛋豆腐加醬油超好吃」、「酪梨切片沾芥末醬油，很像在吃鮪魚生魚片」、「酪梨加牛奶、養樂多，跟冰塊一起打，口感很棒」、「灑海鹽跟黑胡椒也很好吃」、「吐司＋酪梨＋半熟蛋超好吃」‵，不過也有網友提醒酪梨因為營養含量高，擔心不小心攝取過量反而會對身體造成負擔「任何東西不要過量」、「雖是好食物，但份量不要太多」。

事實上，根據《台灣事實查核中心》報導，酪梨屬於油脂類，主要成分屬於好的膽固醇，可替代其他動物性油脂食用，該篇調查也詢問雙和醫院營養師黃俊傑以及台北長庚醫院營養師吳益銘，兩名營養師也建議食用酪梨不宜過量，每日半顆到一顆為佳，同時強調酪梨仍屬於「食物」的範疇而非「藥物」。（編輯：楊智傑）