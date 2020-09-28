專訪／為文化施肥播種　鄭麗君打造的文化生態森林

從建立《文化基本法》到成立文策院，在鄭麗君任內，原本邊緣的文化部預算成長了7成之多，一句「部部都是文化部」讓政府注重文化治理，從各部會到立法院，總是能看到冷靜沈著的她穿梭其中，不輕易讓步地堅持也帶領台灣的文化產業行銷國際，她如同一名園丁一般，為台灣的文化產業注入養分，從法案、預算到新組織，種下一粒粒的文化種子。

▲她認為，這樣民主的效能感是這輩子相當重要的收穫，這些法案對鄭麗君來說都有一個共同的啟示——「民主治理就是眾人的事情」。（圖／記者葉政勳攝）