專訪／為文化施肥播種　鄭麗君打造的文化生態森林

從建立《文化基本法》到成立文策院，在鄭麗君任內，原本邊緣的文化部預算成長了7成之多，一句「部部都是文化部」讓政府注重文化治理，從各部會到立法院，總是能看到冷靜沈著的她穿梭其中，不輕易讓步地堅持也帶領台灣的文化產業行銷國際，她如同一名園丁一般，為台灣的文化產業注入養分，從法案、預算到新組織，種下一粒粒的文化種子。
從歧見中尋共識 用民主治理找到文化出路
從擔任行政院青輔會主委到第8、9屆不分區立法委員，前文化部長鄭麗君在今（2020）年5月正式卸任，儘管卸下身為內閣的身份，但談起台灣的文化政策她依然滔滔不絕，清晰的邏輯和口條，如同自己還是和立法院裡接受質詢的官員。
在鄭麗君任內，不僅推動了作為文化發展基本大法的《文化基本法》，還修訂《文化資產保存法》、《文化創意產業發展法》、《藝術文化獎助條例》，建立了中介組織相關法律，像是《文策院設置條例》、《國家人權博物館組織法》，也通過了電影中心法制化等，讓整部完整的文化法系有了基礎輪廓，她也是台灣史上通過最多修法的文化部長。
談起之中的過程，鄭麗君說，每項法案和政策都是從對話開始，各式各樣的會議，凝聚各界的共識。光是《文化基本法》就舉辦了數十場的公聽會，和各界密集互動，鄭麗君在行政院說服跨部會、和立法院說服跨黨派的立委，凝聚共識，「這是一個完整的民主歷程。」
「我覺得這4年對我最感動的就是，許多人的理想可以透過治理的工程奠定基礎。」未來有進一步開花結果的可能，她認為，這樣的民主效能感是她這輩子相當重要的收穫，這些法案對鄭麗君來說都有一個共同的啟示，「民主治理就是眾人的事情」，必須要經由對話、在不同的意見之中往前，在過去法案的推動當中，讓她體悟到實踐的可能性。
使文化自然生長 讓台灣人說自己的故事
鄭麗君說，自己任內最重視的就是文化紮根精神，文化繼傳承又生生不息，年輕世代也在這個養分和土壤上不斷開創，「文化就像種樹一樣，要從土地裡自然生長」，從《我們與惡的距離》到《通靈少女》，鄭麗君把台灣推上國際舞台，讓台灣創作者從在地出發，說自己的故事，向國際展現的是台灣人的視野、台灣人的社會觀。
然而要讓文化生長就如同種植樹苗一般，鄭麗君深知良好的藝文生態系，才得以讓好作品生成，因此在短短的4年任期，她翻轉了過去文化部以硬體建設為主的預算，讓軟體的預算結構比例提升，讓國家級劇場總監、團隊展現的藝術觀點、製作節目與帶動表演藝術成長。
在產業生態系中，鄭麗君將原本獎補助的機制變成雙軌機制，帶動投融資，形塑文化金融體系，與金管會、財政部、經濟部還有民間平台合作，也透過前瞻的預算讓公媒平台做出好的作品、帶動風格，讓國際得資金導入，國際的傳播打開了台灣的文化品牌跟通路，文化環境逐漸活絡，「市場動能上升了，大家才有機會練兵、才有機會創作。」
卸任後仍掛心 鄭麗君：希望繼續支持年輕人
然而好的環境，需要文化部的支持，實質的協助則需要資源，在鄭麗君任內，原本邊陲的文化部預算首度超過200億元，文化部的公務預算突破1%，在108年度的預算和鄭麗君上任那一年相比，公務預算加計前瞻成長7成之多。
「部會的預算並不是整筆去爭取的，而是在既有的預算結構裡面一塊磚頭、一塊磚頭去爭取的」，鄭麗君說，在既有的預算結構底下，部會可能要開好多場會議，每一筆、每一筆預算，在不同的場合、會議中去爭取，「所以以前不是部長去的會議我都自己去，要在每一個環節層層突破，才有可能得到成長的預算。」為了打造自己心目中的文化環境，鄭麗君的「堅持」，各部會有目共睹。
雖然談預算，但鄭麗君認為，爭取預算的過程最重要的是思維的對話，「有時候在行政院像在當立委質詢一樣」，鄭麗君現在笑得一派輕鬆，更凸顯了過去步步艱辛，但在主計總處、各部會的支持下，也讓她得到豐富的成果。
被問到從卸任後各界頻頻關心的政治生涯，鄭麗君笑了：「這個不能問！」她說自己從以前就很少想自己的下一步，人生也沒有什麼生涯規劃，不過她還是鬆口，卸任後最大的心願就是，如果自己還可以做些什麼的話，想要繼續支持年輕一代，讓他們有機會更成長，幫助這個世界往前走，「冥冥之中覺得生命可以貢獻些什麼那就貢獻什麼吧。」