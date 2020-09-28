側寫／文化治理掛嘴邊　鄭麗君捨得了官位離不開政治

鄭麗君政治經驗豐富，從擔任青輔會主委，到蔡英文兩次競選辦公室發言人、立委與文化部長，政治生涯雖然長，而且但是卻不曾傳出過任何負面八卦，無論在公開場合面對大眾還是在立法院內接受質詢，鄭麗君總是給人堅定而沉著的印象，好像除了她所專注的文化、政治、工作，她不曾花費心思在其他事物上。

在7月下旬提出採訪邀請的時候，鄭麗君馬上爽快答應，但是採訪還是排到了9月。除了陪伴她將上小學的兒子寬寬，卸任後的鄭麗君並沒有閒著，從出版人小聚到觀展、觀影，大大小小的演講也能看到鄭麗君的身影，卸下文化部長一職的她還是與藝文界互動熱絡，面對這樣的高人氣，她僅謙虛得說，「只是在應一些以前的約定。」

從政超過20年的鄭麗君難以僅用經歷豐富來形容，在她擔任第九屆立委時，甚至讓社運份子陳為廷進到立法院，痛罵時任教育部長蔣偉寧，讓不少青年學子對她印象深刻，進入內閣後，據理力爭的「堅定」性格，讓她不畏懼親自說服政院、各部會，達成她「部部都是文化部」的理想，也讓原本窮困的文化部預算飆升破200億，成長超過70%，用認真的人最可怕這句話用來形容鄭麗君絕不為過。





從立院轉入內閣後，作為一名執政者，鄭麗君以最「溫柔」的態度，面對各界的質詢和疑問，她總是告訴文化部的閣員，面對社會、人民的時候不能口出惡言，如果被外界誤解你，就要好好說明，有責任把政策說清楚，不過也要堅持住為政者的立場，這些像是四書五經之中的八股道理，鄭麗君的確在政壇獨善其身，而且身體力行。



▲聊起日常生活、家庭或是孩子，不知道是太習慣以一個政治人物的身份說話，鄭麗君總是開口不離政治。（圖／記者葉政勳攝）

從一名從政者到一名母親，鄭麗君的改變並不大，面對問題她從不選擇簡單、輕巧的方式搪塞，面對每一個提問，鄭麗君身體前傾且眼神堅定，聽完問題後「有求必應」但絕不避重就輕，雖然已經不是文化部長，但談到台灣的文化政策、文化預算到她理想中的文化產業鍊、文化中的陸海空三軍，鄭麗君一講就停不下來，她試圖留給台灣一片沃土，讓文化界成長茁壯，這是過去台灣文化界都不曾有的建設。





聊起日常生活、家庭或是孩子，鄭麗君講起帶小孩和如何提供一個好的成長環境，一恍神還以為她講的是文化政策；聊身為女性的職場、生涯，話鋒一轉便聊到社會結構與社會支持體系。





從帶小孩說到帶部會，從家庭生活聊到國家治理，鄭麗君的思考方式彷彿三句不離政治。





儘管政策的內容影響層面廣大，國家治理的願境也相當理想化，但是在採訪中從鄭麗君口中說的來的話，字字句句相當堅定，不含一點虛假，她相信自己說出來的道理，而你也會願意相信她說的理想，可能鄭麗君就是有這樣的魅力，才讓文化部的預算年年大幅成長，也是業界呼聲最高的官員。





訪問到尾聲，聊到她未來的政治出路，鄭麗君笑了，打從5月迄今，各界都在關注鄭麗君到底會不會角逐台北市長大位，即使已經卸任回家帶孩子，她還是被各界窮追不捨，鄭麗君只低調地表示，對未來沒有規劃，「我也不否認我可以捨得部長的職位，但我捨不得這4年的革命感情，之後能貢獻些什麼，那我就貢獻什麼吧！」