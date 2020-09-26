人潮全散光？他逛永康街嘆「怵目驚心」　眾秒揪1關鍵

新冠疫情造成全球觀光、旅遊業嚴重受挫，儘管國內疫情控管得宜、國旅大爆發，但也有不少商圈業者就無奈感嘆缺少國外觀光客，生意銳減相當煎熬。近日就有網友到台北市著名商圈永康街附近，卻發現人潮完全不如疫情前，直嘆「這不是我認識的永康街」，掀起不少網友的熱烈討論，更有民眾直指退燒關鍵。

日前在PTT有網友就分享自己到台北市永康街閒晃的經驗，儘管國內疫情控管得宜，已經有不少民眾在國內旅遊、外出散心，但在永康街一帶卻絲毫不見景氣復甦的現象，他也提到「鼎泰豐以前人滿到門外圍三圈，現在空蕩蕩的；老店高記已經關門大吉，在地人的滋味已成絕響」，更表示像這樣完全沒有人氣的街道「不是我認識的永康街」。

▲就連立足市場70年的台北永康街知名老店「高記」都宣布歇業。（圖／翻攝自高記上海料理官網）

對此，就有許多網友也紛紛感嘆「永康街本來就日韓客的大本營」、「靠觀光客的都這樣！士林夜市人氣退的比永康街還可怕」、「本地人根本不太會去那邊吃」、「永康街本來就觀光客在逛的，超級貴」、「高租金這個應該是會造成商圈轉移，就看是轉移到哪裡去了」。

不過受疫情影響，觀光商圈也各自有不同的樣貌，有網友就提到某些商圈和永康街一樣「東區也差很多，很多以前我愛逛的小店都關了，不過東區是在疫情前就開始這樣了」、「上個月去中山站附近，人潮也是少很多」，但也有民眾發現某些知名觀光景點仍相當熱鬧「淡水就會是想特別搭捷運去吃玩的地方」、「反觀基隆廟口夜市還是很多人」。（編輯：楊智傑）