達德商工「大媽」胰臟癌辭世　師生都不捨

▲達德商工主秘黃麗玲，在達德商工服務超過30年，是學生口中的「大媽」，卻因胰臟癌辭世，讓師生無限懷念。（達德商工提供 圖／記者陳雅芳翻攝）

彰化縣達德商工主秘黃麗玲曾獲教育部杏壇芬芳獎、教育大愛獎等，帶領學生運用其職業技能投入志工服務，達德學生口中稱為「大媽」，黃麗玲因胰臟癌辭世，讓師生無限懷念，達德商工校長許維純說，學校驟然痛失一位好師長，其離開讓師生都相當不捨。

▲達德商工主秘黃麗玲奉獻教育超過30年，曾獲教育部杏壇芬芳獎。（達德商工提供 圖／記者陳雅芳翻攝）

達德商工主秘黃麗玲，在達德商工服務超過30年，是學生口中的「大媽」，從老師、圖書館主任，一直到主秘，不管什麼職位都堅守崗位，陪伴達德的孩子成長茁壯，但大媽在上月26日，因胰臟癌過世，享年60歲，消息傳開也讓全校師生都相當不捨。

校長許維純說，黃麗玲對於不愛念書、叛逆的學生循循善誘，更協助多位老師帶領學生拿下許多全國技職獎項，是達德商工學生多元發展幕後的推手之一，她也用心照顧弱勢學生，讓學生有更多機會發揮所長。

▲達德商工主秘黃麗玲對於不愛念書、叛逆的學生循循善誘，曾獲教育部杏壇芬芳獎。（達德商工提供 圖／記者陳雅芳翻攝）

許維純指出，黃麗玲相當樂觀，總是帶給大家溫暖，還記得20年前她說要帶著孩子一起從事志工服務，還將技職教育融入，到學校附近訪視獨居老人，幫老人家修理水電、剪頭髮，在輔導學生之餘，也不忘照顧弱勢家庭，令人感動。

達德老師許世宗說，他也是黃麗玲的學生，在青春期時原本叛逆，愛飆車甚至打架，後來被黃麗玲老師拉去當了春暉社長改變他的人生，畢業後留在達德母校服務，一路跟著黃麗玲學習，後來再到大學進修，成為達德老師，今年更在黃麗玲鼓勵下，參加教育部創新教學競賽已進入前六強，由於一起帶學生從事志工服務，受到黃麗玲提攜與影響很深。

許維純表示，兩人從年輕認識到現在，對教育工作的熱忱與年輕的心，一直保持炙熱沒有改變，在教育這條路上，20幾年來都有黃麗玲的陪伴，一起分享有快樂有淚水，人生有這位夥伴讓他相當感恩，會繼續傳承她對教育與關懷社會的熱忱，延續服務。