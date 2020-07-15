改善永和綠地空間不足　區長陳怡君大力推動都更

新北29個區長大換血，面對全世界人口密度最高的永和市，新任區長的陳怡君表示，永和的房子普遍屋齡偏大，民眾想要改建卻困難重重，未來要大力推動都市更新或危老重建，讓更多的民眾能享受更好的生活空間。永和的土地面積只有5點7平方公里，在這狹窄的土地上擠了超過22萬人，每平方公里住了將近4萬人，成為全世界最擁擠的城市。過去擔任新北市民政局主秘，上個月才出任永和區長，陳怡君表示，永和最大的問題就是人口密度高、街道巷弄狹窄、綠地空間不足。陳怡君認為，雖然永和的人口密度高，居民的生活空間比較擁擠，但永和也有一個比較大的綠地仁愛公園，目前正在進行改造，第一期工程針對學齡前兒童，第二期則是針對銀髮族，希望讓不同年齡的民眾都可以樂遊其中。陳怡君指出，永和在新店溪沿岸也有河濱生態公園讓民眾舒展身心，也可以騎騎腳踏車悠遊其中，減少都市沉重的壓迫感。目前永和有許多屋齡超過40年的老房子，民眾想要都更卻受限於法規，陳怡君表示，民眾想要住新房子，目前有都市更新和危老重建兩種方式，之前新北市政府也推出都更三箭，只要民眾有意願，社區也取得共識，新北市政府可以協助，指派民間專業人士協助溝通，並且回答住戶疑問，解決疑難雜症。