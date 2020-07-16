惡性重大影響安全違建　新北將收取拆除費用

▲新北工務局長詹榮鋒表示，未來強制拆除違建將向所有人收取拆除和行政費用。(圖/記者康子仁攝)

「新北市強制拆除違章建築收費自治條例」，未來強制拆除違建將向所有人收取拆除和行政費用，不過，收費的對象僅限於惡性重大且影響公共安全等五大類。

台灣違建問題多年來遲遲無法解決，以往拆除費用都由地方政府買單，新北市議會16日三讀通過

新北市工務局長詹榮鋒表示，未來違建拆除必須收費的對象有五大類，包括「公共安全及社會治安」、「公共交通及消防救災」、「公共衛生及市容觀瞻」、「農地保育及竊佔公有土地」、「配合檢調廉政等單位拆除」等5大類20項違建行為，預計八月中旬公告實施，但一般民眾頂樓加蓋和室內違建的拆除不在收費範圍內。





根據法令規定，拆除違建的費用必須由所有人負擔，因此新北從2016年開始，曾經4度遭到監察院和內政部營建署來函糾正，而新北市早在94年還是台北縣時代就曾經將此條例送審，歷經五次叩關，第六次終於順利通過，成為繼台北市之後，第二個向民眾收取違建拆除費用的城市。





詹榮鋒說，新北市每年編列3500萬預算拆除違建，以108年公安執行拆除的29案為例，金額約180萬元，僅占總預算的5%，因此這項條例的訂定，雖然對挹注市庫效果有限，但具有遏止作用，也能避免新違建持續產生，防止公安意外造成民眾生命財產損失。





至於收費標準，拆除大隊說明，新北市將依照構造類別及拆除面積(每平方公尺)作為收費計算，像是鋼骨造1720元、鋼骨鋼筋混凝土造1400元、鋼筋混凝土1050元、加強磚造900元等，但若因構造、拆除工法或其他特殊情形所需費用較高者，則依實際費用收取，另外還加徵拆除費用5%，作為行政成本費用，倘逾期未繳納時，將依法移送行政強制執行。



