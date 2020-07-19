全國同步執行威力掃蕩　南警長：業者須負起社會責任

針對近期發生數起酒店、夜店、舞廳治安事件，影響民眾治安觀感，警政署通令18日深夜全國同步執行威力掃蕩，刑事局局長黃明昭代表警政署南下督導，台南市警察局局長詹永茂、南市警第四分局分局長蔡進閱陪同，率隊針對安平區台南大舞廳、春天時尚會館等治安疑慮場所擴大臨檢。
詹永茂指出，第四分局兩年多來不間斷掃蕩執法，並透過第三方警政以行政裁罰方式查察取締，迄今已破獲所有違法滋事案件，並使金府城KTV於2020年1月1日起停止營業，往後針對轄內易滋事處所，將不間斷持續實施聯合查察及臨檢取締，以淨化社會治安。
詹永茂強調，警方針對轄內易滋事處所，持續實施聯合查察及臨檢取締，務使店家了解其並非只以營利為目的，亦須負起高度社會責任，共同維護台南市良好治安。
黃明昭表示，本次全國性擴大臨檢，請各縣市警察局針對轄內舞廳、夜店、酒店、KTV，以及青少年經常聚集等易滋事場所，規劃多次掃蕩臨檢勤務，採取高頻率、高強度、密集性之擴大臨檢作為，以遏制不法分子。
黃明昭強調，警政署要求各警察首長應負起全責；相關業者對於聚眾滋事應做好預防措施，共同維護社會秩序，若無法有效配合約制，警方將採行政干預手段，並運用第三方警政策略，移請各直轄市、縣市政府予以斷水斷電等重大裁罰，甚至勒令歇停業為止。
蔡進閲表示，持續將台南大舞廳及春天時尚酒店列入重點執行目標，2年多來分別裁處毒品危害防制條例、社會秩序維護法、兒童及少年福利與權益保障法，以及涉嫌逃漏稅等共計98萬1千元罰鍰，並移送聚眾鬥毆案件2件8人，以及破獲通緝犯及槍擊案件等。
7月16日拘提敬酒糾紛鬥毆，衍生車輛追逐及槍擊案12名犯嫌全數到案，訊後依槍砲、刑法公共危險聚眾鬥毆罪嫌依法送辦；另春天時尚會館涉嫌逃漏稅部分亦報請南區國稅局3度裁處27萬元，同時提報工務局違章建築，亦由業者改善完畢，配合第三方警政措施運用實有成效。
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