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家扶「扶幼館」啟用　蔡英文：社服新地標

記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-08-15 15:00:00

▲家扶基金會70週年慶，總統蔡英文表示，這裡將成為家扶新的地標，在台灣的服務從台中開始(圖／柳榮俊攝2020.8.15)
▲家扶基金會70週年慶，總統蔡英文表示，這裡將成為家扶新的地標，在台灣的服務從台中開始(圖／柳榮俊攝2020.8.15)
家扶基金會70週年慶，今(15)日總統蔡英文出席家扶「扶幼館」落成啟用，她表示，這裡將成為家扶新的地標，在台灣的服務從台中開始，未來將持續強積極強化社會安全網、兒少保護等制度，基金會董事長趙犁民說，家扶今已有1600多名社工的規模，國內認養扶助兒破5萬人，總統蔡英文也是捐款人。

蔡英文指出，天新館成立，她一定要出席，因為家扶真的很重要，恭喜扶幼館啟用，今年是家扶70周年，歷年來有很多創舉，有了這座社服新地標，相信會有更多的創新服務，幫助奠定社福政策基礎。

蔡英文也說，近幾年來政府積極強化社會安全網、在兒少保護、反毒長照、幼托照顧以及身心障礙等領域多推出很多新的政策，而且預算也都大幅的增加，包括家扶等的社工夥伴都是政策的重要的推手，政府已逐年增聘社工人員，也調高公部門的社工的薪資；在民間單位也逼立制度化的薪資結構，讓社工夥伴在工作上能夠得到更多的支持，未來也滾動式的修正各項的政策，來提升兒少福利跟權益的保障。

市長盧秀燕表示，「家扶70年令人感動與溫暖！」70年來扶助52萬名兒童，家扶不只是家，更像燈塔，對於很多經濟困難的家庭或兒童，家扶就像燈塔一樣給予希望跟指引，讓他們覺得人生是光明的。謝謝所有家扶的成員、企業好夥伴、認養人及捐款人，所有的專業同仁們，感謝大家的辛苦。

盧秀燕分享，家扶是大家的家扶，她擔任家扶認養人已很多年，呼籲市民朋友ㄧ起加入家扶行列，壯大力量，讓更多家庭及兒少得到幫助，祝福家扶70週年生日快樂。

台灣兒童暨家庭扶助基金會董事長趙犁民說，因應時代變遷，從關注國內弱勢孩子與家庭、社區，拓展至國際服務，即時面對疫情險峻的情勢，仍持續提供最完善的服務，與海內外兒童及家庭並肩同行。

趙犁民說，家扶基金會一直是台中市的好厝邊，也是「公私協力」的好夥伴，承辦台中身心障礙早療日托機構、兒童發展資源中心，提供家庭支持及兒少保護服務。扶幼館從2010年發起籌建計畫，歷經10年終於落成，一起為孩子美好未來努力。

 

關鍵字

社福政策 家扶70 蔡英文 盧秀燕 家扶基金會

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