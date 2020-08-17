影／再造海洋願景　科大發表成果重現「牽罟」

苑裡鎮公所及鎮民代表會主辦的「再造灣麗．海洋願景」計畫活動，今年6月7日啟動，成立苑裡海洋文化推廣小組，中州科技大學在苑裡濱海藝文中心發表成果，為苑裡海洋文化導覽團授證及「再現灣麗牽罟情」牽罟及淨灘活動，參與的大人及小孩難得體驗，見證時代及海洋文化的變遷。

▲「再造灣麗‧海洋願景」計畫所培訓的導覽人員為民眾介紹藺草的特性。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.16）

「再造灣麗．海洋願景」計畫活動，自6月7日世界海洋日前夕儀式啟動之後，負責計畫執行的中州科技大學團隊，就廣邀學者以及地方社區的民眾針對海洋生態的改善與維護，召開多次的推廣小組諮詢會議，期間在海洋環境監測方面，負責苑裡海域的海水檢測專家，在經過精密儀器測量之後，發現水質的溶氧量高達6.83，pH值為8.01，符合標準值的7.5-8.5，海水的重金屬檢測目前已經出爐的是銅與汞都合格，其餘的方面則還在利用儀器進行解析當中。

▲「苑裡海洋文化導覽團」授證成團，未來將帶領遊客進行苑裡海洋生態體驗、人文產業體驗參訪。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.16）

苑裡鎮公所及鎮民代表會，更是大動員的邀集濱海各里社區發展協會與環保義工隊及民眾進行五次的淨灘活動，參加的總人次近500人，所撿拾的垃圾與海漂廢棄物約近千公斤，其中又以繩索、漁網、保麗龍以及寶特瓶居多，鎮長劉秋東表示，淨灘的垃圾並沒有當初想像得多，也證實了遊客以及當地民眾的環保意識正逐漸地提高，對於環境的維護有相當的重視。

苑裡鎮被票選為「2019經典小鎮」的第一名，顯示這個小鎮有許多讓人驚奇的在地故事與純樸景色，為了讓這些美景能夠讓更多人看見，主辦單位也舉行了兩梯次共為期五天的導覽人員培訓，以及歷經兩天實際帶領生態體驗團走訪苑裡海洋文化的導覽實習，同時也實地體驗採割藺草，進行藺草的編織，參加人次超過百人。

▲苑裡「牽罟」已久違40年，民眾在主辦單位精心安排下，實地體驗早期漁民捕魚的方式。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.16）

主辦單位更是別具用心、排除萬難的安排了在苑裡海邊已久違40年的「牽罟」體驗活動，讓大小朋友體驗早期漁民同心協力捕捉魚蝦蟹貝的辛苦過程，透過「再現灣麗牽罟情」來見證苑裡海洋文化的更迭與傳承，大家並且攜手一起淨灘，把乾淨留給海洋。