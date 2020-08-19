🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 地方

影／基隆老大公廟　祭拜漳泉械鬥亡靈

記者康子仁/基隆報導
calendar_today2020-08-19 21:07:49

▲基隆老大公廟19日開龕門，原本是祭拜漳泉械鬥的亡靈。(圖/記者康子仁攝)
▲基隆老大公廟19日開龕門，原本是祭拜漳泉械鬥的亡靈。(圖/記者康子仁攝)
談到農曆7月鬼門開，大家第一個就會想到基隆老大公廟開龕門，事實上這間廟的設立，就是因為早期來台的漳州和泉州移民，為爭地盤而引發械鬥傷亡慘重，雙方共同商議建立老大公廟。每年到了農曆7月1日，鬼門開時便會以隆重的儀式，開啟鬼門來祭拜亡靈。

▲基隆老大公廟19日開龕門，就是俗稱的鬼門開(圖/記者康子仁攝)
▲基隆老大公廟19日開龕門，就是俗稱的鬼門開(圖/記者康子仁攝)
這項俗稱「開鬼門」的開龕門儀式，19日由國策顧問童永和輪值主普的「聯姓會」值東的白、童姓宗親會，中午1點率各姓宗親會與祭，準備豐盛祭品牲肴，啟墓扉、放鬼魂象徵歡迎好兄弟來到陽間接受民間供養。

▲國策顧問童永手持開啟龕門的鑰匙。(圖/記者康子仁攝)
▲國策顧問童永手持開啟龕門的鑰匙。(圖/記者康子仁攝)
 

▲紀錄簿上頭寫下開龕門時辰和姓名。(圖/記者康子仁攝)
▲紀錄簿上頭寫下開龕門時辰和姓名。(圖/記者康子仁攝)
 

▲裝有鑰匙與名冊的錦盒。(圖/記者康子仁攝)
▲裝有鑰匙與名冊的錦盒。(圖/記者康子仁攝)
經焚香祝禱、行獻禮後，老大公廟副主委王朝風將裝有鑰匙與名冊的錦盒交給林右昌，再轉交國策顧問童永，打開錦盒取出紀錄簿，寫下開龕門時辰和姓名。待時辰到，在信眾及各宗親會代表注目中，林右昌陪同童永持鑰匙，開啟廟內龕門，在鳴砲聲中完成儀式。

台灣漳泉雙方的械鬥從清朝乾隆持續到道光，咸豐年間最為嚴重，咸豐初年，基隆的漳州人和暖暖的泉州人以魴頂（今南榮公墓）為界，但彼此仍常因土地界限，水道灌溉、商業利益等問題結怨並發生衝突，甚至發生械鬥。

咸豐3年（西元1853年）基隆的108位漳州人一起去襲擊暖暖的泉州人，但事前被暖暖的泉州人知情，在魴頂設埋伏，將108人全部殲滅，此事件成為基隆史上最慘烈的械鬥傷亡事件。

後來經協調，將108人合葬於蚵殼港河畔，當時稱老大公墓，西元1855年起由基隆金、雞、貂、石四堡11姓輪流主普，開關鬼門即在此進行，日治時期，原址建海軍宿舍，老大公墓被迫遷至現址，並於1984年升格為老大公廟。

老大公廟最主要的祭祀活動在農曆7月舉行，每年農曆7月1日下午時，會由廟宇管理委員會主任委員開啟龕門以象徵鬼門開，直到農曆8月1日於「火燒大士爺」與「跳鍾馗」的儀式中關龕門，交接手爐後中元祭結束。

 

 

關鍵字

開龕門 老大公廟 漳泉械鬥 林右昌 基隆

NOW民調中心

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

繼續作答
您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

繼續作答
票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

繼續作答

想看更多

[PR]2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

影／採檢發現確診個案　王惠美嗆：疫情破口誰來扛責？

影／採檢發現確診個案　王惠美嗆：疫情破口誰來扛責？

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]2020下半年重點活動 絕美燈光秀、超嗨音樂季等活動 玩出今夏最潮的派對

2020下半年重點活動 絕美燈光秀、超嗨音樂季等活動 玩出今夏最潮的派對

[PR]幸福，學來的。練習四種「愛的習慣」 受寵一輩子

幸福，學來的。練習四種「愛的習慣」 受寵一輩子

[PR]情人節就用這套勾起他的慾火 NOW民調幫你調查男人最抵擋不了這些裝扮

情人節就用這套勾起他的慾火 NOW民調幫你調查男人最抵擋不了這些裝扮

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]你也飽受火燒心的困擾嗎？胃食道逆流的飲食禁忌與不良習慣有哪些要注意？

你也飽受火燒心的困擾嗎？胃食道逆流的飲食禁忌與不良習慣有哪些要注意？

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]打雷了！毛孩驚驚～做好訓練，讓喵汪對鞭炮、雷聲無感！

打雷了！毛孩驚驚～做好訓練，讓喵汪對鞭炮、雷聲無感！

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]作家H：結婚後的五項質變與量變的指標，讓妳思考過後再進入婚姻

作家H：結婚後的五項質變與量變的指標，讓妳思考過後再進入婚姻

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽