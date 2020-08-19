影／基隆老大公廟　祭拜漳泉械鬥亡靈

這項俗稱「開鬼門」的開龕門儀式，19日由國策顧問童永和輪值主普的「聯姓會」值東的白、童姓宗親會，中午1點率各姓宗親會與祭，準備豐盛祭品牲肴，啟墓扉、放鬼魂象徵歡迎好兄弟來到陽間接受民間供養。
經焚香祝禱、行獻禮後，老大公廟副主委王朝風將裝有鑰匙與名冊的錦盒交給林右昌，再轉交國策顧問童永，打開錦盒取出紀錄簿，寫下開龕門時辰和姓名。待時辰到，在信眾及各宗親會代表注目中，林右昌陪同童永持鑰匙，開啟廟內龕門，在鳴砲聲中完成儀式。
台灣漳泉雙方的械鬥從清朝乾隆持續到道光，咸豐年間最為嚴重，咸豐初年，基隆的漳州人和暖暖的泉州人以魴頂（今南榮公墓）為界，但彼此仍常因土地界限，水道灌溉、商業利益等問題結怨並發生衝突，甚至發生械鬥。
咸豐3年（西元1853年）基隆的108位漳州人一起去襲擊暖暖的泉州人，但事前被暖暖的泉州人知情，在魴頂設埋伏，將108人全部殲滅，此事件成為基隆史上最慘烈的械鬥傷亡事件。
後來經協調，將108人合葬於蚵殼港河畔，當時稱老大公墓，西元1855年起由基隆金、雞、貂、石四堡11姓輪流主普，開關鬼門即在此進行，日治時期，原址建海軍宿舍，老大公墓被迫遷至現址，並於1984年升格為老大公廟。
老大公廟最主要的祭祀活動在農曆7月舉行，每年農曆7月1日下午時，會由廟宇管理委員會主任委員開啟龕門以象徵鬼門開，直到農曆8月1日於「火燒大士爺」與「跳鍾馗」的儀式中關龕門，交接手爐後中元祭結束。