黃偉哲批柯文哲沒同理心　陳其邁：柯P應多到南部看看

陳其邁表示，過去「好康的都在台北」，南部地區其實需要很多的建設，也更需要能夠平衡我們整個南北區域的國土發展，所以看事情其實應該要能夠更在地、更接地氣，了解地方的一些問題，否則用台北看天下，常常會有所偏差。
陳其邁也歡迎柯市長多到南部走走，才能夠了解整個台灣，在不同地區所面臨到的不同狀況，像是高雄土地面積就有兩千九百平方公里，有偏鄉也有亞洲新灣區，交通的複雜情況超越台北市，所以能夠實地的來看看，會比在台北看天下好多了。
館長陳之漢遭人槍擊，選前有上過館長的直播的陳其邁也表示，早上知道的時候館長已經在醫院進行手術，也跟館長的助理表達關切，希望館長能夠早日康復，也希望新北市警方能夠儘速的掌握相關案情，雖然兇嫌已經到案說明，但是他的動機為何？背後是不是牽扯到其他的一些理由？還是要去釐清加速破案。
至於高雄農損的狀況，陳其邁也指出，這次強降雨的部分大概都是下在沿海地區比較多，前一天已經到山區，包括內門、旗山、美濃、六龜等，大概有很多屬於比較瓜果類的，沿海地區像番茄、芭樂，還有香瓜，大概這次災損會比較嚴重，所以請農業局能夠儘速跟農民宣導，趕快把這個災損狀況儘速回報到市府，快速的來給予農損救助，並請農業局能夠儘快查核這一次的農水路的災損狀況，儘速修復，讓農民可以早日恢復日常耕作。