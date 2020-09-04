嘉義縣表揚特優村里長、民政人員與孝行楷模

嘉義縣表揚特優村里長、績優民政人員、孝行楷模及公共造產業務績優單位，4日由縣長翁章梁與立委陳明文親自頒發匾額，並與受獎人交流基層服務經驗，感謝地方基層辛勞及慰勉推動地方業務熱忱，更表彰地方孝行和鄉、鎮、市推動公共造產成果。

翁章梁表示村里長是最基層的民意代表，平時需負擔地方清潔工作，婚喪喜慶需前去民眾家中致意關心，作為民眾與政府間的資源轉介，工作相當繁雜辛苦；村里幹事平時負責文書、掌握政府政策，民眾若有相關福利政策要申請需透過村里幹事完成行政作業，相當辛勞。

嘉義縣今年度獲獎單位及受獎人中，義竹鄉東過村長康榮郎為最資深特優村長，連任6屆連續服務年資21年，重視村里及社區凝聚力，積極為地方爭取建設

﹔

康榮郎為義竹土生土長的在地人，40歲時發現地方人口外移嚴重，有感於此，便在民國85、86年間投入地方選舉，誓言照顧地方，讓年輕人安心出外工作，老人在家安心生活。

年度最資深績優民政人員為阿里山鄉村幹事潘俊良，服務年資28年，潘俊良任職公務長達28年，認真負責的工作態度深受村民讚揚，對於民眾申請案件積極熱心並處理妥當，具有良好的溝通協調力和執行力，對於村民的回應需求皆能盡力完成；對待村內弱勢家庭或獨居老人的照顧也不遺餘力，將村民視為自家人毫無保留。

▲嘉義縣長翁章梁表揚公共造產業務績優單位，由獲得第1名的新港鄉公所鄉長林茂盛受獎。（圖／嘉義縣政府提供）

年度提報內政部參加全國孝行獎孝行楷模表揚的黃龍江，是太保市安仁里人今年53歲，親力親為照顧雙親不求回報，家中經營的農地原本由母親耕作，勉強支撐家庭的開銷，隨著母親的年邁及眼睛黃斑部病變視力模糊，逐漸喪失自我照顧的能力，黃龍江便辭去旅行社的工作照顧雙親的生活起居，每天如影隨行，照顧雙親生活起居，家中裡裡外外一切大小事情都由他一肩挑起。

年度公共造產業務績優單位，新港鄉公所獲得第1名，太保市公所及中埔鄉公所並列第2名，經提報新港鄉公所參加全國公共造產殯葬設施類工作競賽，獲內政部評定第3名，獎勵金80萬元。

嘉義縣109年度17位特優村（里）長，獲獎名單如下：太保市麻寮里侯水波里長、朴子市双溪里黃振卿里長、布袋鎮西安里陳福地里長、大林鎮東林里陳建安里長、民雄鄉東榮村張金富村長、溪口鄉林腳村許彩鳳村長、新港鄉北崙村陳素卿村長、六腳鄉魚寮村陳瑞珍村長、東石鄉塭港村許錫林村長、義竹鄉東過村康榮郎村長、鹿草鄉下麻村蔡慶成村長、水上鄉忠和村張順興村長、中埔鄉龍門村張羅麵粉村長、竹崎鄉坑頭村蕭吳青村長、梅山鄉梅南村涂明賢村長、番路鄉下坑村李啟榮村長、阿里山鄉香林村陳勝安村長。

嘉義縣109年度17位績優民政人員，獲獎名單如下：太保市林瑞田助理員、朴子市呂淑真里幹事、布袋鎮謝金珠里幹事、大林鎮郭幸媚里幹事、民雄鄉周妤蓁村幹事、溪口鄉賴蕙驊村幹事、新港鄉黃明超村幹事、六腳鄉郭亞君村幹事、東石鄉王雅慧村幹事、義竹鄉曾文心村幹事、鹿草鄉黃山記村幹事、水上鄉呂坤霖村幹事、中埔鄉吳金才村幹事、竹崎鄉蔡模啟村幹事、梅山鄉郭晏伶村幹事、大埔鄉侯嘉欽課長、阿里山鄉潘俊良村幹事。

嘉義縣109年度10位孝行楷模名單，獲獎名單如下：太保市公所黃龍江先生、義竹鄉公所郭嘉榮先生、中埔鄉公所黃金和先生、東石鄉公所陳崇榮先生、民雄鄉公所郭美雪女士、水上鄉公所傅振芳先生、溪口鄉公所周月嬌女士、阿里山鄉公所莊秀蘭女士、義竹鄉和順國小蔡沛琳同學、阿里山鄉公所莊馨蒂同學。