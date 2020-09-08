影／彰基第七期醫療大樓施工頻傳意外　居民拉白布條抗議

彰基七期大樓工程基地位在旭光路與中興路之間，卻因當地位處八卦山斷層、地質土壤鬆軟，施工期間短短一個月內就發生4度塌陷，讓186巷內住戶，天天提心吊膽，居民今（8）日拉白布條抗議，要求院方承諾施工安全，並要求房屋毀損賠償以及精神賠償。

▲186巷內住戶，天天提心吊膽，居民拉白布條抗議噪音、公安，要求院方承諾施工安全。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.08）

彰基醫院會同承包商受理陳情時表示，對於施工造成住戶飽受生活壓力，院方能夠感同身受，立即和住戶們召開協調會，並承諾會強化施工安全，展現解決的誠意，才暫時平息抗議民眾的怒火，彰化縣政府指出，應住戶要求請施工單位與住戶開說明會，建設處也會派員到場，將確保業者提出改善計畫並審核通過，才會同意讓工程復工。

彰化基督教醫院正在中興路闢建「七期醫療大樓」，不料在開挖地下樓層時，一個月就四度發生地層下陷、工安意外，造成鄰近20多處民宅龜裂、傾斜，忍無可忍的住戶集結在彰基總院大門抗議，要求停工、合理賠償。

▲彰化基督教醫院正在中興路闢建「七期醫療大樓」，在一個月就四度發生地層下陷、工安意外，造成鄰近20多處民宅龜裂、傾斜。（民眾提供）

利晉工程公司副總林錦泉回應，已啟動第三方公正單位偕同總工程師、建築師現場會勘，針對全區土地做透地雷達檢查，若地質持續鬆軟有疑慮，會填土補強確保安全無虞才繼續施工，而連續壁工程需要持續施作，才會夜間施工，顧及住戶及大眾安全，已啟動安置計畫、工程也停工，將等問題分析改善後再復工。

彰化市光南里長帶領中興路186巷20多名住戶拉起布條，從自家沿路走到彰基門口，王姓居民說，9月5日晚上包商施作連續壁工程，親眼看到門口土地塌陷，工人跌下去還自己爬起來，聯絡了彰基相關人員1個小時人才到，包商緊急回填混凝土避免擴大災情，現在房子龜裂、傾斜，門關不起來，再三叮嚀施工安全還是出問題，「這已是第4次塌陷」。

▲彰化市光南里長帶領中興路186巷20多名住戶拉起布條，從自家沿路走到彰基門口。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.08）

彰基公關主任郭芳智說，可以理解居民住戶驚恐不安的心情，彰基院方將會要求營建商做最安全的處置措施，所有工程應依規定進行施工，營造公司願意提供住宿租屋與飯店住宿等費用。