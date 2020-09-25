新北路邊停車選行動支付繳費　讓您停車費「省得有感」

行動支付是現代人生活中不可或缺的服務，新北市推動路邊停車行動支付app繳費，以行動支付繳款的民眾比例逼近20％，新北市交通局更祭出「滿2送5、新用戶再享88折」的停車優惠，活動延長到今年底，就是要讓民眾停車費「省得有感」！

▲新北路邊停車費自105年7月起提供橘子支付、Pi行動錢包、歐付寶、停車大聲公、街口支付、一卡通、萬付通、車麻吉及遠傳電信等9家行動支付App，只要綁定車號，停車後就會收到App主動推播提醒訊息，隨時都能線上繳費。（圖/新北市交通局提供）