新北路邊停車選行動支付繳費　讓您停車費「省得有感」

行動支付是現代人生活中不可或缺的服務，新北市推動路邊停車行動支付app繳費，以行動支付繳款的民眾比例逼近20％，新北市交通局更祭出「滿2送5、新用戶再享88折」的停車優惠，活動延長到今年底，就是要讓民眾停車費「省得有感」！
新北市交通局長鍾鳴時說，順應行動支付帶來新消費模式，新北路邊停車費自105年7月起提供橘子支付、Pi行動錢包、歐付寶、停車大聲公、街口支付、一卡通、萬付通、車麻吉及遠傳電信等9家行動支付App，只要綁定車號，停車後就會收到App主動推播提醒訊息，隨時都能線上繳費，不用擔心逾期，還可享App業者提供優惠。
交通局停車營運科長許芫綺表示，今年3月1日起更推出新北市路邊停車費行動支付「滿2送5、新用戶再享88折」活動，只要以行動支付，繳款路邊停車費2筆，第2筆停車費就能折抵5元，新用戶還可享有每筆88折扣優惠。
許芫綺指出，活動推出以來，新用戶及利用行動支付繳費比例均有成長，新北市行動支付繳費單量突破500萬張，行動支付占比已逼近20％。
交通局提醒，為避免行動支付民眾持單重複繳費，自今年2月17日起針對綁定行動支付的車號，於繳費單上第一段條碼處印製「本車號已約定APP停車費通知，建請使用APP線上繳納，或依本通知單背面所示管道繳費」文字，希望民眾不要重複繳費。
此外，交通局也表示，該優惠活動僅適用於路邊停車費，利用與新北市合作的9家App業者繳納才享有優惠，新北市推出「路邊停車自助計費 前30分鐘只要1元」活動並不適用。