台灣智庫民調　僅2％民眾認為自己是中國人

由交通部長林佳龍、台灣證券交易所董事長林鐘雄等人創立的台灣智庫民調中心，今日發布「推動國家正常化」的民調結果，針對國家認同議題，62.6%的受訪者認為自己是台灣人，僅2%認為自己是中國人，32.6%認為兩者皆是，若只能在台灣人與中國人中擇一，高達86%的受訪者認為自己是台灣人。台灣智庫副執行長董思齊指出，台灣歷經三次政黨輪替使得國家認同逐漸定型，認同台灣成為全民共識。