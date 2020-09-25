台灣智庫民調　僅2％民眾認為自己是中國人

由交通部長林佳龍、台灣證券交易所董事長林鐘雄等人創立的台灣智庫民調中心，今日發布「推動國家正常化」的民調結果，針對國家認同議題，62.6%的受訪者認為自己是台灣人，僅2%認為自己是中國人，32.6%認為兩者皆是，若只能在台灣人與中國人中擇一，高達86%的受訪者認為自己是台灣人。台灣智庫副執行長董思齊指出，台灣歷經三次政黨輪替使得國家認同逐漸定型，認同台灣成為全民共識。
為推動修憲工程，近日立法院成立修憲委員會，開啟憲政改革之窗。為了解當前修憲相關議題的民意趨向，台灣智庫進行民調並於今日召開「推動國家正常化」修憲民調記者會，關於我國民眾的身分認同，大多數受訪者認為自己是台灣人，對於是否支持我國以「台灣」的名義參與國際組織與活動，80.5%表示支持，12%則不支持。
董思齊表示，民主化過程中除了政黨輪替，台灣亦多次民主選舉，加上近來中國對台灣持續的文攻武嚇，讓認同中國的比例大幅下降。
至於進行涉外活動時，台灣應以何種名稱展現自己，51.2%回答台灣，33.0% 回答中華民國，9.7% 選中華台北，僅有0.6% 選中國台北，2.0% 台澎金馬個別關稅領域，0.1% 選其他，2.9% 表示不知道或沒意見，拒答0.5%。
董思齊指出，民調顯示過半民眾希望對外能以台灣之名來命名自己。這代表不僅對內，認同台灣成為全民共識，對外，多數民眾也希望能被國際認同為台灣。
民進黨立委蔡易餘肯定台灣人民對台灣主權的意識相當高，認為自己是中國人的只剩下2%。民進黨立委陳亭妃也說，民調結果顯示絕大多數國人都認同自己是台灣人，並且支持以台灣之名進行國際參與，例如台灣駐索馬利蘭代表處的命名與護照改版。此外，駐美代表蕭美琴在推特上自己的職稱描述改成大使，陳亭妃強調，這是將台灣視為一個正常國家的表現。
這次調查是台灣智庫民調中心於09月15日至09月17日，針對全國22縣市年滿18歲以上之民眾，以分層比例隨機抽樣進行住宅電話調查，有效樣本1074人。在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負3.0個百分點之內。依內政部最新人口資料，針對戶籍地、性別、年齡以及教育程度採用多重反覆加權處理。調查經費來源為台灣智庫。
新聞來源為Newtalk 新頭殼