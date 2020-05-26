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網路瘋傳超準心測！10問題秒解你是「高IQ還是高EQ」？

記者Dolly/綜合報導-2020-05-26 10:17:48
▲你是高智商還是高情商？10 問題立馬測出。（示意圖／取自pixabay）
智商（ IQ ）主要反映在人的理性能力，包括：認知、思維、語言、觀察與計算等能力；情商（ EQ ）反映的則是一個人的感受、理解、表達及控制自己情感的能力，跟人際關係的處理有密切關係。而你知道自己是屬於高智商還是高情商嗎？大陸網站《星座屋》就精心策畫了 10 道題目，快一起來測測看你是哪類人吧！

測驗開始：

1. 放多少天假是你的理想假期？

3 天 → 2

1 周 → 4

越長越好 → 3

2. 去旅行你習慣用什麼裝行李？

後背包 → 3

行李箱 → 4

大型手提包 → 5

3. 出們必帶的東西是？

鑰匙 → 4

手機 → 5

信用卡→ 6

4. 喜歡到度假型酒店還是去熱門景點打卡？

度假型酒店→ 5

熱門景點 → 7

兩者結合 → 6

5.在飛機上最喜歡坐的位置？

靠窗 → 6

靠近安全出口 → 7

靠近走道 → 8

6. 你會怎麼打發在飛機上的時間？

和陌生人聊天 → 7

看書或聽音樂 → 8

睡覺休息 → 9

7. 你喜歡獨自旅行嗎？

喜歡，自由自在 → 8

沒試過，想嘗試 → 9

不喜歡，感覺很孤單無聊 → 10

8. 坐在身旁的陌生人和你聊天，你會？

聊得愉快的情况下可以交换聯絡方式 → 9

慶幸路上沒那麼無聊 → 10

冷淡鷹隊，覺得對方別有所圖→ A

9. 下面纪念品你會選擇？

玩偶 → C

當地建築模型的工藝品 → B

鑰匙圈 → 10

10. 旅行時，你會把錢放在哪？

貼身口袋 → A

行李最底層 → B

大多用手機支付或刷卡 → C

▲你是高智商還是高情商？
▲你是高智商還是高情商？10 問題立馬測出。（示意圖／取自pixabay）

結果分析：

A：

你是個 EQ 高的人。你心態樂觀，開朗活潑，你極少有負面情緒，總是給別人帶來快樂，也擅長處理人際關係。在人群裡，你幾乎不會讓人感到尷尬，你善於傾聽，富有同情心，懂得包容他人的為難之處，甚至好友會覺得有你在的聚會場合才是最快樂的。你是個樂天派，認為開心過好每一天最重要，所以學習或者工作上給你帶來的壓力，你也懂得轉換心情，找到樂趣放鬆身心，你很會巧妙地解決難題。

B：

你是個 IQ 高的人。一直以來無論是學習或工作上，你都是跑在前排的佼佼者，你是一個事業心很強的人，非常務實，奉行少說話多做事，你的經歷讓你看起來比同齡人成熟穩重許多，在遇到問題時，你總是有條不紊，能給出最優意見或方案，讓大家信服你，領導也會因此重用你。你討厭愛空想和幻想的人，你認為這些不切實際浪費掉的時間，早夠你完成好工作任務。不過，你的 EQ 較低，說話太直白，要學會巧妙說話，語言也是一門藝術！

C：

你的 IQ 和 EQ 都很高！你是個非常好相處的人，聰明能幹，一點就通，且待人有禮。很多事情在你都能輕鬆解決，朋友喜歡找你傾訴心事，領導喜歡派你去完成任務，因為你都能做得很好。你的高情商讓你在面對事情時總能輕鬆解決，高智商則為你保駕護航讓你向前。身邊的人會以你為榜樣，希望能效仿你，讓自己便得更好，而你也很樂於分享自己的經歷，在面對後輩時不會擺出高高在上的姿態，而是和他們打成一片。你必須保持不驕不躁，更努力上進，如此一來才能成就更好的自己。（編輯：許苡晴）

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