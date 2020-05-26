網路瘋傳超準心測！10問題秒解你是「高IQ還是高EQ」？

測驗開始：
1. 放多少天假是你的理想假期？
3 天 → 2
1 周 → 4
越長越好 → 3
2. 去旅行你習慣用什麼裝行李？
後背包 → 3
行李箱 → 4
大型手提包 → 5
3. 出們必帶的東西是？
鑰匙 → 4
手機 → 5
信用卡→ 6
4. 喜歡到度假型酒店還是去熱門景點打卡？
度假型酒店→ 5
熱門景點 → 7
兩者結合 → 6
5.在飛機上最喜歡坐的位置？
靠窗 → 6
靠近安全出口 → 7
靠近走道 → 8
6. 你會怎麼打發在飛機上的時間？
和陌生人聊天 → 7
看書或聽音樂 → 8
睡覺休息 → 9
7. 你喜歡獨自旅行嗎？
喜歡，自由自在 → 8
沒試過，想嘗試 → 9
不喜歡，感覺很孤單無聊 → 10
8. 坐在身旁的陌生人和你聊天，你會？
聊得愉快的情况下可以交换聯絡方式 → 9
慶幸路上沒那麼無聊 → 10
冷淡鷹隊，覺得對方別有所圖→ A
9. 下面纪念品你會選擇？
玩偶 → C
當地建築模型的工藝品 → B
鑰匙圈 → 10
10. 旅行時，你會把錢放在哪？
貼身口袋 → A
行李最底層 → B
大多用手機支付或刷卡 → C
結果分析：
A：
你是個 EQ 高的人。你心態樂觀，開朗活潑，你極少有負面情緒，總是給別人帶來快樂，也擅長處理人際關係。在人群裡，你幾乎不會讓人感到尷尬，你善於傾聽，富有同情心，懂得包容他人的為難之處，甚至好友會覺得有你在的聚會場合才是最快樂的。你是個樂天派，認為開心過好每一天最重要，所以學習或者工作上給你帶來的壓力，你也懂得轉換心情，找到樂趣放鬆身心，你很會巧妙地解決難題。
B：
你是個 IQ 高的人。一直以來無論是學習或工作上，你都是跑在前排的佼佼者，你是一個事業心很強的人，非常務實，奉行少說話多做事，你的經歷讓你看起來比同齡人成熟穩重許多，在遇到問題時，你總是有條不紊，能給出最優意見或方案，讓大家信服你，領導也會因此重用你。你討厭愛空想和幻想的人，你認為這些不切實際浪費掉的時間，早夠你完成好工作任務。不過，你的 EQ 較低，說話太直白，要學會巧妙說話，語言也是一門藝術！
C：
你的 IQ 和 EQ 都很高！你是個非常好相處的人，聰明能幹，一點就通，且待人有禮。很多事情在你都能輕鬆解決，朋友喜歡找你傾訴心事，領導喜歡派你去完成任務，因為你都能做得很好。你的高情商讓你在面對事情時總能輕鬆解決，高智商則為你保駕護航讓你向前。身邊的人會以你為榜樣，希望能效仿你，讓自己便得更好，而你也很樂於分享自己的經歷，在面對後輩時不會擺出高高在上的姿態，而是和他們打成一片。你必須保持不驕不躁，更努力上進，如此一來才能成就更好的自己。（編輯：許苡晴）