女大生咖啡廳內狂咳被側目！下秒驚收「小紙條」惹哭全場

▲原 PO 收到一名男子的關心紙條。（圖／翻攝 Dcard ）

▲一名女大生分享自己在咖啡廳讀書遇到的事。（圖／翻攝 Dcard ）

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，為防範疫情快速擴散，店家為宣導。不過，就有女網友指出，自己因為近期疫情趨緩，想到咖啡廳讀書，卻因在店內咳嗽被許多人側目，但下秒卻收到一張紙條，讓她感到相當震驚。日前有一名女網友於《 Dcard 》上發文，表示自己近期因為課程不多，想要開始準備讀書考研究所，但前陣子因疫情關係，每天都在家中，而近日因為台灣連續新增零確診，因此決定換個環境，就前往咖啡廳讀書。然而，到咖啡廳準備讀書時，沒想到原 PO 在喝咖啡時不小心嗆到，本來呈現想咳又不敢咳的扭曲狀態，最終因為受不了，所以開始瘋狂咳嗽，也因此立刻被其他桌的客人側目。過了 5 分鐘後，就有一名服務生尷尬詢問「要不要幫您換到人少一點的位子呢？」離開原本的地方後，她就坐在離一名男性四五個位置的地方，但她仍時不時的小咳一下，所以決定到化妝室處理一下再繼續讀書。而當她確認不會再咳嗽後回到位子時，沒想到服務生又再度打擾，原 PO 擔憂「該不會剛剛又被反應了吧？我今天到底是走什麼運啦」。但沒想到，服務生就坦言「有位先生請我給妳一杯水，還有這個」隨後就附上一張白色的小紙條，而紙條上就寫著「咳嗽記得多喝水，注意身體」。這樣的暖心紙條，也讓原 PO 相當感動，不過她也透露等她收到關懷時，這名男子已經離開了，「大家應該也不用敲碗了，因為根本不會有後續！不過在這個時候還有人願意給予關心，也是一種小確幸吧」。貼文一曝光後，也引來許多網友回應，「有時候不小心乾咳幾聲就被側目真的超尷尬」、「最近很敏感都不敢亂咳嗽，還好台灣現在 0 確診，應該比較不人心惶惶」、「男生真的好暖，被嗆到猛咳真的超痛苦，因為狂咳會造成恐慌，只能忍住」。（編輯：陳雅雲）