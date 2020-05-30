居家隔離太閒！他在後院打造「異世界之門」　15萬人讚爆

▲讓人充滿想像空間的妙趣作品。（圖／翻攝自@KA_Marketplace的推特）

▲讓人充滿想像空間的妙趣作品。（圖／翻攝自@KA_Marketplace的推特）

▲下個計畫是一條木製的龍，已可略見雛形。（圖／翻攝自@KA_Marketplace的推特）

▲男子擁有一位在一起 30 餘年的同性伴侶。（圖／翻攝自@KA_Marketplace的推特）

新冠肺炎疫情肆虐全球，許多民眾不得不待在家中，多了非常多時間與自己相處。而為了打發閒暇，更讓不少人意外發現自己的藝術創作天分。美國一位男子，就趁著居家隔離期間，在自家後院打造了一座「想像力之門」，洋溢奇幻氛圍的木工手作藝術，讓照片在推特上曝光後獲得超過 15 萬 7 千位網友按讚。把男子作品分享到網路上的，是他的姪女亞當斯（Kimberly Adams）。亞當斯透露，自己與舅舅閒話家常時，聊到趁著居家隔離期間好好地學習了彈鋼琴，結果舅舅就把後院的照片傳給她看，表示自己正在打造「想像力之門（doorway to imagination）」。照片中可以看見，一扇木頭材質的門扉立於庭院，周圍錯落擺放的木頭，看似無跡可循卻又流露出一股自然生命妙趣，仿佛推開門就可以前往另一個時空。門扉旁邊還有一個擺放著花盆的几架，更是增添了幾許居家風情。照片一曝光後，獲得許多網友盛讚，大家都認為這真的是很棒的居家 DIY 手作藝術。由於回應太過熱烈，亞當斯又分享了舅舅下一個創作目標，一頭木製的龍！不僅如此，亞當斯還透露自己的舅舅是位同性戀，擁有一位相伴 30 年的同志伴侶，兩人的合照看來十分可愛，應該是十分享受田園之樂、擁有藝術家氣質的一家人。（編輯：倪浩軒）