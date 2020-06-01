給WHO的信沒警告卻硬拗有？眾曝「敗筆」戰翻：別太誇張

新冠肺炎全球確診人數突破 615 萬人，先前我國政府一再強調，疫情爆發之前，就已向世界衛生組織（ WHO ）發出電郵示警。對此，台北市長柯文哲妻子陳佩琪在臉書批評，以她的英文程度， 加上當時台灣自己手邊沒有自己的病例，台灣那封信說是有警告世衛根本是「硬拗」，對此，就有網友討論「這封信為何會被說沒有示警意味？」貼文引發熱議。
原 PO 在 PTT 貼文指出，我提供一個非醫學專業的觀點，不知道對不對，就算非醫學專業也知道「人傳人」有多嚴重，所以既然有這方面的疑慮，就應該直接說明至少「人傳人」幾個字就給它寫上去不就好了？但目前，國內外都有說法認為我們用「暗示」的來警告，現在搞到各說各話各自解讀。
貼文一出，網友紛紛回應「其實當時有人傳人的疑慮，但是無法肯定啊」、「有解釋過了，沒有科學數據證實人傳人，所以只能提隔離」、「該去調查的不就是 WHO 嗎？但他們沒動作啊」、「寫類似 SARS 和隔離還沒有人傳人的疑慮哦？是要警告到多明顯，這些專家不要太誇張」、「你看不出來是你的事，至少台灣是用人傳人的規模在防疫」。
不過，也有人認為「既然說是警告，就直接說清楚，何必暗示」、「我是覺得真的不到警告，有人傳人的疑慮就直接打出來啊」、「就寫說有人傳人的疑慮，也不需要肯定句，覺得當初有這樣寫才站的住腳」。而面對陳佩琪的批評台灣說有警告 WHO 一事是在硬拗，疫情中心指揮官陳時中日前則回應，有人看的懂，有人看不懂，都公開了還看不懂我也沒辦法。（編輯：張嘉哲）
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