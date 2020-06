給WHO的信沒警告卻硬拗有？眾曝「敗筆」戰翻：別太誇張

▲網友討論台灣發給WHO示警信件一事。(圖/翻攝PTT)

新冠肺炎全球確診人數突破 615 萬人,先前我國政府一再強調,疫情爆發之前,就已向世界衛生組織( WHO )發出電郵示警。對此,台北市長柯文哲妻子陳佩琪在臉書批評,以她的英文程度, 加上當時台灣自己手邊沒有自己的病例,台灣那封信說是有警告世衛根本是「硬拗」,對此,就有網友討論「這封信為何會被說沒有示警意味?」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出,我提供一個非醫學專業的觀點,不知道對不對,就算非醫學專業也知道「人傳人」有多嚴重,所以既然有這方面的疑慮,就應該直接說明至少「人傳人」幾個字就給它寫上去不就好了?但目前,國內外都有說法認為我們用「暗示」的來警告,現在搞到各說各話各自解讀。貼文一出,網友紛紛回應「其實當時有人傳人的疑慮,但是無法肯定啊」、「有解釋過了,沒有科學數據證實人傳人,所以只能提隔離」、「該去調查的不就是 WHO 嗎?但他們沒動作啊」、「寫類似 SARS 和隔離還沒有人傳人的疑慮哦?是要警告到多明顯,這些專家不要太誇張」、「你看不出來是你的事,至少台灣是用人傳人的規模在防疫」。不過,也有人認為「既然說是警告,就直接說清楚,何必暗示」、「我是覺得真的不到警告,有人傳人的疑慮就直接打出來啊」、「就寫說有人傳人的疑慮,也不需要肯定句,覺得當初有這樣寫才站的住腳」。而面對陳佩琪的批評台灣說有警告 WHO 一事是在硬拗,疫情中心指揮官陳時中日前則回應,有人看的懂,有人看不懂,都公開了還看不懂我也沒辦法。(編輯:張嘉哲)※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您:因應新冠肺炎疫情,疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施,國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀,請撥打「」專線,或「」,並依指示配戴口罩儘速就醫,同時主動告知醫師旅遊史及接觸史,以利及時診斷及通報。