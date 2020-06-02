台中一中怎會變夜市？內行揭「25年前起源」：有年紀才懂

▲「一中街」是許多人到台中遊玩時必逛的口袋名單。（圖／翻攝自google map）

台灣北中南皆各有特色，而若是到台中遊玩，許多人必逛的口袋名單除了逢甲夜市外，就是一中街了。近日有網友就好奇在 PTT 發問「台中一中附近為什麼會變成夜市？」釣出內行揭密一中街「 25 年前起源」。

原 PO 在 PTT 八卦板表示，台中一中是中部第一學府，許多優秀人才都畢業於這間學校，他好奇「台中一中附近為何不見書香，反而都是雞排香、烤肉香，成了台中著名夜市，台中一中附近為什麼會變成著名觀光夜市？有沒有卦？」

▲有網友在 PTT 討論為何台中一中會變成夜市。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，網友紛紛留言「學區旁本來就很熱鬧，容易變成夜市」、「補習完會很餓」「台中最密集的高中補習班，高中生花錢不會心痛的..」「那邊還有中科大、體大、加上一中三間學校，能不發大財？」「台中技術學院 + 一中 + 水利補習大樓，當然有商圈發展可能」。

另也引來一名內行網友回應，他透露，「這個要說到 25 年前，當時只有台中一中時，台中一中跟台中商專了不起就在一中街附近吃吃好麵吃，對就是好麵吃！ 知道好麵吃這家店的人不知道都幾歲了，然後台中水利會在一中前面蓋了 1 棟台中水利會大樓，那所有補習班就把這邊當作教室，因為空間很大電梯又多，很適合當補習班，全盛時期一班至少 300 人，等電梯至少要等 20 分鐘，等於是整個中部的高中生都來這裡補習了，補習之後和補習之前是不是要吃一下雞排然後吃吃水餃補充能量，然後就開了一堆做港式、燒臘、雞排的店，後來好麵吃不知道為什麼倒掉了，接著就被分割成一格一格的小店面變成逢甲夜市的形式，就變成了現在的一中街夜市。」（編輯：許苡晴）