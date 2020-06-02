美國若想進WHO要看中國臉色？網一面倒嘆1重點：是在哈囉

▲世界衛生組織（ WHO ）。（圖／翻攝自 UN WHO）

日前美國總統川普宣布終止美國與世界衛生組織（ WHO ）的關係，美中關係恐將進一步惡化。因此就有網友在網路上表示疑惑，「美國若還想進 WHO 那要看中國臉色嗎？」沒想到網友們的風向一面倒，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「美國之後要進 WHO 是不是要看中國臉色」的文章表示，「美國從掌控著聯合國，各種國際組織的領導國家，被一次疫情看破手腳，不只在 WHO 沒有任何話語權，氣到退出，原本還以為可以拉幾個忠實同盟一起退出，結果沒有任何一個盟國退出，連官腔發文秀秀都沒有，真的是潮水退了，才知道美國根本沒穿褲子」，原 PO 更接著表示疑惑，「如果以後美國想再加入 WHO ，是不是就要看中國臉色，乖乖當老二了？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，網友們更一面倒點出 1 點重點，留言區蓋起高樓。網友們認為，重點在於「除非中國取代美國世界霸主」不然沒有可能，「美國自己就可以玩起來了吧」、「再搞一個組織，已開發國家還是鼻子摸摸去加的」、「美國金主大哥走了，金源沒辦法補足，怎麼可能還看臉色」、「美國想玩當然可以自己玩一個」、「對出最多錢的有差嗎？是在哈囉欸」。而實際上，美國每年捐助 WHO 約 4 億至 5 億美元，是 WHO 最大資金捐助國。中國則是提供 WHO 約 4000 萬美元資金，僅只有美國的十分之一，因此即便美國若是想回去，對 WHO 無非也是一大助力。（編輯：王柏文）