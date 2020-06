美國若想進WHO要看中國臉色？網一面倒嘆1重點：是在哈囉

▲世界衛生組織( WHO )。(圖/翻攝自 UN WHO)

日前美國總統川普宣布終止美國與世界衛生組織( WHO )的關係,美中關係恐將進一步惡化。因此就有網友在網路上表示疑惑,「美國若還想進 WHO 那要看中國臉色嗎?」沒想到網友們的風向一面倒,引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「美國之後要進 WHO 是不是要看中國臉色」的文章表示,「美國從掌控著聯合國,各種國際組織的領導國家,被一次疫情看破手腳,不只在 WHO 沒有任何話語權,氣到退出,原本還以為可以拉幾個忠實同盟一起退出,結果沒有任何一個盟國退出,連官腔發文秀秀都沒有,真的是潮水退了,才知道美國根本沒穿褲子」,原 PO 更接著表示疑惑,「如果以後美國想再加入 WHO ,是不是就要看中國臉色,乖乖當老二了?」此篇文章一出,立刻引起大量網友熱烈討論,網友們更一面倒點出 1 點重點,留言區蓋起高樓。網友們認為,重點在於「除非中國取代美國世界霸主」不然沒有可能,「美國自己就可以玩起來了吧」、「再搞一個組織,已開發國家還是鼻子摸摸去加的」、「美國金主大哥走了,金源沒辦法補足,怎麼可能還看臉色」、「美國想玩當然可以自己玩一個」、「對出最多錢的有差嗎?是在哈囉欸」。而實際上,美國每年捐助 WHO 約 4 億至 5 億美元,是 WHO 最大資金捐助國。中國則是提供 WHO 約 4000 萬美元資金,僅只有美國的十分之一,因此即便美國若是想回去,對 WHO 無非也是一大助力。(編輯:王柏文)